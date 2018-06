08.06.2018

Integrationim Landkreis – aber wie?

Landrat und Oberbürgermeister beantworten Fragen

Wie soll die Integration bei uns erfolgen? Landrat Leo Schrell und Oberbürgermeister Frank Kunz stellen sich den Fragen von Ehrenamtlichen, Flüchtlingen und Interessierten. Die Unterstützergruppe Asyl/Migration in Dillingen veranstaltet den Abend.

Integration, Migration sind Schlagworte, die täglich in den Medien auftauchen. Erfreulicherweise stehen laut Unterstützergruppe im Kreis Kindergarten- und Schulplätze in ausreichender Zahl bereit und das Landratsamt hat positiverweise die Unterbringung der Asylbewerber in dezentralen Unterkünften sichergestellt. Außer den Aktionen der Ehrenamtlichen fände man allerdings kaum Maßnahmen, die die Integration fördern. Für Ehrenamtliche, die Flüchtlinge aber auch für andere Bürgerinnen und Bürger ist es interessant zu erfahren, wie sich Landkreis und Stadt die Integration und Maßnahmen dazu vorstellen. Nach einer kurzen Lagefeststellung durch den Koordinator und Vorsitzenden der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen, Georg Schrenk, werden Landrat Leo Schrell und Oberbürgermeister Frank Kunz in kurzen Statements ihre Vorstellungen zur Integration präsentieren. Danach werden sie für Fragen zur Verfügung stehen. Stadtpfarrer Wolfgang Schneck hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die Veranstaltung zu moderieren. Über zahlreiche Teilnahme, auch von Flüchtlingen, würde sich die Gruppe freuen. Das Rundgespräch findet statt am Dienstag, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Kirchenzentrum St. Ulrich, Bischof-Hartmann-Ring 1 in Dillingen. (pm)

