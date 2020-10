10:00 Uhr

Interkulturelle Kunstausstellung in Dillingen zelebriert Vielfalt

Plus Die Werke der interkulturellen Kunstausstellung in der Dillinger Stadtgalerie sind so verschieden wie die Künstler selbst. Am Mittwoch geht das Kulturprogramm weiter.

Von Laura Mielke

In der Dillinger Stadtgalerie stellen zurzeit verschiedene Künstler unter dem Motto „zusammen leben – zusammen wachsen“ ihre Werke aus. Die Bilder selbst befassen sich mit den Themen Herkunft, Identität und auch mit Dillingen – der neuen Heimat der Künstler. Am Freitag wurde die interkulturelle Kunstausstellung mit einem Auftritt der Trommelgruppe Pimentos eröffnet. Es sprachen Landrat Leo Schrell, Oberbürgermeister Frank Kunz und Susanne-Marie Gruber, Kreisrätin der Grünen und Mitglied im Integrationsbeirat.

Dillingens Landrat: Integration als Herausforderung betrachten

Zu Beginn betonte Schrell das Engagement des Integrationsbeirats in Dillingen. Dieser wurde erst vor einem Jahr gegründet unter dem Leitziel der „Förderung guter menschlicher Beziehungen zwischen einheimischer Bevölkerung und Menschen mit Migrationshintergrund und deren aktive Teilhabe an allen Lebensbereichen unserer Bürgergesellschaft“, so Schrell. Dass dieser Weg auch mit Stolpersteinen verbunden sei, wäre von den Mitgliedern des Integrationsbeirats nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung ihrer Ideen und Gestaltungskräfte aufgefasst worden. „Zusammen leben – zusammen wachsen“ sende eine sichtbare und einprägsame Botschaft, sagte er weiter.

Ein großer Dank galt Oberbürgermeister Kunz für die Bereitstellung der Ausstellungsräume und die Übernahme der anfallenden Kosten. Auch den Vorsitzenden des Integrationsbeirats, Almohamad Kanaan und Khadjia Alkhatib, sowie den ehrenamtlichen Helfern, allen voran Georg Schrenk, Erster Vorsitzender der Unterstützergruppe Asyl/Migration in Dillingen, und Julia Pollithy, Geschäftsführerin des Integrationsbeirats und Hauptorganisatorin der Ausstellung, sprach Schrell seinen Dank aus.

Der Landkreis Dillingen aus Sicht einer syrischen Künstlerin

Auch Oberbürgermeister Kunz lobte die Arbeit der geladenen Gäste und bekam im Anschluss an seine Rede von der syrischen Künstlerin Esraa Alkhalefa ein Geschenk überreicht. Es ist ein Kunstwerk, das den Landkreis Dillingen zeigt.

Anschließend stellte Gruber die Kunstschaffenden vor: Alkhalefa floh 2015 aus Syrien nach Dillingen, ebenso Yazan Altahan. Bernadette Ripszam aus Ungarn, David Sohl aus Deutschland, Sergej Belosjorov-Österlein aus Russland und Khayala Huseyn aus Aserbaidschan. Alle Bilder können in der Galerie käuflich erworben werden. „Wir alle sind Vielfalt“, sagte sie und erläuterte, dass die ausgestellten Kunstwerke so verschieden sind wie die Menschen, die sie erschaffen haben.

Liesse Ebengo erzählt aus ihrem Leben im Kongo und in Dillingen

Am Samstag informierte die Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen an ihrem Stand über ihre ehrenamtliche Arbeit und klärte mithilfe eines Plakats über „Flüchtlingsmythen“ auf. Zum Beispiel, dass Flüchtlinge kostenlos Bahn fahren dürften oder mehr Geld als deutsche Hartz-IV-Empfänger bekämen.

Am nächsten Tag gab es erneut ein Trommelkonzert der Gruppe Pimentos. Anschließend stellte Liesse Ebengo ihr Buch „Moseka – eine Geschichte“ vor (wir berichteten im Juli).

Liesse Ebengo stellte ihr Buch vor. Bild: Laura Mielke

Sie erzählte von ihrem Leben im Kongo, der Flucht nach Deutschland und ihrem Leben in Dillingen. Was einige Zuhörer überraschte: Echten Rassismus hatte sie laut eigener Aussage noch nie erlebt. Auf Nachfrage erklärte Ebengo: „Wenn ich alles Negative, das ich erlebt habe, als Rassismus bezeichnen würde, würde es mir wehtun.“ Mehrfach wurde die lebensfrohe Kongolesin als „starke Frau“ bezeichnet, auch von Ulrich Demmer, der ausgewählte Zeilen aus ihrem Buch vortrug.

Ökumenisches Friedensgebet in St. Ulrich in Dillingen

„Überall im Leben und auf der Welt gibt es Gut und Böse, Dunkelheit und Licht, heiß und kalt. Wir Asylanten müssen uns von der Angst vor den Deutschen befreien und die Deutschen vor der Angst vor uns“, sagte Ebengo.

Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr findet ein ökumenisches Friedensgebet in der Pfarrkirche St. Ulrich in Dillingen statt.

Die Ausstellung kann noch bis Freitag, 9. Oktober, nach Vereinbarung besucht werden. Für Informationen steht Julia Pollithy zur Verfügung, unter Telefon 09071/77062 192 oder E-Mail integrationsbeirat@landratsamt.dillingen.de.

