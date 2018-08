vor 37 Min.

Ist der 23-Jährige Gundelfinger ein künftiger Bürgermeister?

Thomas Reicherzer will in den Bezirkstag gewählt werden.

Thomas Reicherzer ist Direktkandidat bei den Bezirkstagswahlen. Der 23-Jährige tritt für die SPD an. Trotz seines jungen Alters hat er in der Politik schon Karriere gemacht – und er will noch mehr.

Von Simone Bronnhuber

Unregelmäßige Treffen in einem Hinterzimmer einer Gaststube reichen schon lange nicht mehr. 24 Stunden, sieben Tage in der Woche muss ein Politiker, vor allem in kleinen Kommunen, ansprechbar sein – und das auf allen Kanälen. Davon ist jedenfalls Thomas Reicherzer überzeugt. Mehr noch: Er will für genau diese Art der Politik stehen und sich dafür auch einsetzen. Und das nicht nur auf kommunaler Ebene. Der Vorsitzende der SPD Gundelfingen tritt am 14. Oktober als Direktkandidat seiner Partei für den Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen (704), für den Bezirkstag Schwaben an. Mit Selbstbewusstsein. „Ich trete nicht als C-Kandidat an. Das Ziel ist es, reinzukommen. Darum bewerbe ich mich“, sagt Reicherzer und fügt hinzu: „Es ist nicht verwerflich, wenn man Ziele hat.“ Und die hat der 23-Jährige.

Mit 16 in den Ortsverband

Der Gundelfinger sagt, dass er sich schon als junger Bub sehr für Politik interessiert habe und seit jeher auch auf Bundesebene. Deshalb habe er sich mit 16 Jahren entschlossen, beim SPD-Ortsverein Mitglied zu werden. „Die schwarz-gelbe Koalition hat sein Übriges dazu getan“, sagt er und schmunzelt. Dabei war sein Start bei den Gundelfinger Genossen ein wenig verzögert – sein Mitgliedsantrag ging verloren. Umso herzlicher, so Thomas Reicherzer, sei er dann ein halbes Jahr später aufgenommen worden.

Der Startschuss für eine schnelle, politische Karriere. Er ist der jüngste Erste Vorsitzende eines SPD-Ortsvereins im Landkreis Dillingen. Zudem ist er an der Spitze der Jusos in Dillingen und Stellvertreter der Landkreis-SPD. Nun steht er auf dem Wahlzettel für den Bezirkstag. „Für mich wäre es ein Ehrenamt mit Priorität“, so Reicherzer. Inklusion, seelische Gesundheit und Transparenz sind ihm dabei wichtige Themen. Vor allem Letzteres liegt ihm besonders am Herzen, wie er immer wieder betont. „Wir müssen maximale Transparenz bieten und mehr auf die Straße raus. Wir müssen den Menschen alle Möglichkeiten bieten, um mit uns in Kontakt treten zu können. Viele fühlen sich nicht ernst genommen. Das ist für mich die Wurzel der Politikverdrossenheit“, sagt der Gundelfinger. Dabei würde er deutlich mehr auf Bürgerbeteiligung setzen, das sei für ihn elementar. Nur so könne man Politik, „was nun mal eine trockene Sache ist“, attraktiv machen. Und: „Es ist ganz wichtig, dass man auch junge Leute früh in die Verantwortung bringt. Das ist elemantar für die Ortsvereine – parteiübergreifend.“

Reicherzer studiert Politik- und Verwaltungswissenschaften

Neben seinem politischen Engagement, das ihm einfach sehr viel Spaß mache, wie er sagt, ist Thomas Reicherzer aktuell Student in Konstanz. Er pendelt von Gundelfingen aus. Seine Fächer: Politik- und Verwaltungswissenschaften. Denn wenn es nach dem 23-Jährigen geht, dann bleibt Politik nicht nur ein Hobby. „Ich sehe darin meine berufliche Zukunft“, sagt er. Nach seinem Studium, das er nächstes Jahr abschließt, will er in der Kommunalpolitik beruflich aktiv sein – und wenn möglich ganz oben einsteigen. „Ja, ich könnte mir vorstellen, Bürgermeister zu werden. Es haben schon Gespräche mit Ortsvereinen stattgefunden.“ Wo, das wolle er nicht sagen. Er strecke aktuell die Fühler aus, wo was 2020 möglich ist. „Das war schon mein Berufswunsch als kleines Kind“, erzählt er. Ob es klappt? Das kommt in zwei Jahren auf. Nun will er im ersten Schritt die Bezirkstagswahl am 14. Oktober gewinnen. Für sich und die SPD.

Themen Folgen