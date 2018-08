vor 40 Min.

Italienische Nacht: Ein Hauch Venedig in Gundelfingen

Die Gondel auf der Brenz war einer der Höhepunkte der Italienisch-Venezianischen Nacht in Gundelfingen. Am Steuer war Eugen Hander vom Historischen Bürgerverein (rechts). Vorne auf der Gondel stand Antonio Micello aus Lauingen, der italienische Lieder sang. Mit an Bord war eine verkleidete Besucherin.

Zur Italienisch-Venezianischen Nacht verwandelt sich die Gundelfinger Bleiche in eine Piazza. Eine Gondel mit Sänger und Verkleidungen bringen besonderes Flair.

Von Harald Paul

Italienische Romantik, stilvoller kräftiger Gesang auf der Brenz, ofenfrische Pizza und dazu erlesenen Wein gab es am Samstag an der Oberen Bleiche in Gundelfingen. Das komplette Areal wurde vom Historischen Bürgerverein Gundelfingen vollständig mit venezianischem Flair verzaubert. Und das kam bei den hunderten Besuchern sichtlich gut an.

„Wir wollen die Brenz erlebbar machen und den Menschen hier etwas Außergewöhnliches bieten, etwas anderes wie ein gewöhnliches Gartenfest“, sagte Walter Hieber, Vorsitzender des Historischen Bürgervereins. „Leit, seids gescheit, haltets z‘amm und habt a Freid“, lautet es auf der Homepage des Vereins. Nach diesem Motto wurde auch gefeiert. Die Brenz mit bunten Fackeln beleuchtet, stimmiges Licht um das Ufer, Gondelfahrten auf der schönen Brenz, eine laue Sommernacht, gut gelaunte Menschen und eine große Auswahl an Leckereien. Die beste Alternative für alle, die nicht in den Urlaub gefahren sind. „Ja, das Wetter passt hervorragend, die Obere Bleiche ist für so ein Event wie geschaffen“ so Hieber, der allen ehrenamtlichen Helfern dankte. Gundelfingen mit seinen 46 Brücken und Stegen verzaubert, speziell an diesem Abend. Viel zu tun und einen Heimvorteil hatten auch Filippo und Annegret Muscatello vom Kleinen Italiener. Mit ihrem Pizza-Feuerwehrauto waren sie im „Dauereinsatz“. Es geht doch nichts über eine frische ehrliche Pizza aus der Hand – wenn auch nicht bei allen Gästen. Ellen Straubinger aus Gundelfingen meinte: „Pizza ist nicht so mein Ding. Ich bevorzuge bei dieser Temperatur eher die leichtere Kost. Deshalb hole ich mir erst mal zwei Kugeln Eis.“

Maurizio Bressan, gebürtiger Venezianer, war mit seinem Maskenstand an der Oberen Bleiche. Über 100 selbst gemachte Masken waren zum Bestaunen und zum Verkauf ausgestellt. Das Besondere war: Die Kinder durften ihre Masken selbst gestalten. Meike Frank aus Lauingen war mit ihrer Freundin Tanja unterwegs. „Wir genießen einfach das tolle Ambiente und haben schon einige Bekannte getroffen. Hoffentlich ist dieses Fest nächstes Jahr wieder.“ Der Historische Bürgerverein plant auch schon, das Event jährlich am ersten Samstag im August zu veranstalten. „Ich muss hier meine besondere Bindung zu Petrus betonen, hoffentlich erhört er mich“, so der sichtlich zufriedene Hieber. „Obwohl die Gärtnerstadt Gundelfingen dringend Wasser braucht.“

