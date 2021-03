vor 31 Min.

Ja zum Insektenschutz

Politiker diskutieren mit Bauern

Der im Kabinett eingebrachte Insektenschutzgesetzentwurf hat bei der Landwirtschaft zu großer Unruhe geführt, auch im Bundeswahlkreis des nordschwäbischen Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange. Die Vertreter des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) der Landkreise Donau-Ries, Dillingen und Aichach-Friedberg hatten den CSU-Politiker deshalb um eine Aussprache per Videokonferenz mit einem führenden Landwirtschaftspolitiker der Unionsfraktion gebeten. Daran nahm auch die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Gitta Connemann, zuständig für Landwirtschaft, teil. Sie wies darauf hin, dass durch den Kabinettsentwurf die mit dem Umweltministerium verhandelten Verbesserungen in der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung nicht mehr einseitig aufgekündigt werden können. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner habe in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt eine Protokollerklärung abgegeben. Diese enthalte laut Mitteilung einige wichtige Punkte wie zum Beispiel die Festschreibung der Kooperationspflicht (Vertragsnaturschutz mit Landnutzern) in FFH- und Naturschutzgebieten oder Ausnahmen der Anwendungsverbote von Pflanzenschutzmittel in Naturschutzgebieten. Weitere offene Punkte, die die Länder im Bundesrat federführend behandeln müssen seien etwa Ausnahmen für Grünland in FFH-Gebieten oder eine vollständige Entfristung von Ackerland in FFH-Gebieten, betonte Connemann. „Unsere Kernbotschaft lautet: Wir sagen Ja zum Insektenschutz. Gemeinsam mit der Landwirtschaft. Deshalb muss der Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums zwingend geändert werden.“ Danach entwickelte sich eine lebhafte Fachdebatte. Abgeordneter Lange sicherte zu, die Kritikpunkte des Berufsstandes zusammen mit Connemann im Blick zu haben.

Der Dillinger Kreisobmann Klaus Beyrer machte deutlich, dass es weiter möglich sein müsse, einen umfassenden chemischen Pflanzenschutz auch in FFH- und Vogelschutzgebieten zum Schutz der Ernten zu betreiben. Außerdem mahnte er die schleppende Zulassung neuer meist nützlingsschonender Pflanzenschutzmittel an. (pm)

