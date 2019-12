vor 35 Min.

Jahreskonzert des Musikvereins: Hollywood in Haunsheim

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Haunsheim erklingen die Melodien aus bekannten Film-Klassikern.

Dass das Jahreskonzert einen festen Platz im Terminplan nicht nur des Musikvereins Haunsheim, sondern in der gesamten Gemeinde und umliegenden Gegend hat, zeigte der enorme Besucherzuspruch kürzlich im Kornstadel: Bis auf den allerletzten Platz gefüllt war der liebevoll und festlich herausgeputzte Konzertstadel. Kein Wunder: Der Musikverein Haunsheim hatte laut Pressemitteilung den roten Teppich für sein Publikum ausgerollt, und was die Musiker von Blasorchester und Jugendkapelle an diesem Abend auf der Bühne präsentierten, war eine starke Leistung.

Das Motto in Haunsheim lautete "Moviestars"

Dirigent Uwe Kaipf hatte den Konzertabend unter das Motto „Moviestars“ gestellt und bei der Auswahl der bekannten Filmmusiktitel, Serienmelodien, Märchenklängen und Zeichentrickuntermalungen bewies er wie in den Jahren zuvor ein professionelles und gutes Händchen. Kurzweilig, abwechslungsreich und musikalisch auf hohem Niveau präsentierten die 45 Musiker des Blasorchesters einen bunten Reigen wohlbekannter Melodien, die beim Publikum großen Anklang fanden. Dabei gelang es dem großen und zugleich jungen Orchester, sich mit verschiedensten Stimmungen und Gefühlen zu präsentieren. Egal, ob spannungsgeladen, aggressiv und wild zur Westernsammlung „Moment for Morricone“, heroisch, mystisch und beherzt bei „The Lord of the rings“, märchenhaft verträumt und kammermusikalisch verspielt bei Karel Svobodas meisterlicher Musik zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (besonders hervorzuheben die Leistung von Teresa Gönner am E-Piano) oder emotional, gefühlsbetont und über der Savanne schwebend bei „Jenseits von Afrika“: Dem Orchester gelangen ein berührender Auftritt und eine Demonstration der ganzen Bandbreite, die ein Blasorchester zu bieten hat.

Dies zeigte sich auch beim letzten Stück vor der Pause, „The Best of Bond“, bei dem alle Register die Möglichkeit hatten, mit differenziertem Spiel und Dynamik Spannung und Action akustisch auf die Bühne zu bringen. Was einen Konzertabend in Haunsheim sicherlich besonders macht, ist die gelungene Kombination aus Motto, Musik und Location: Wer den Kornstadel in Haunsheim von den Märkten kennt, wird immer wieder aufs Neue verblüfft sein, wie mit viel Liebe zum Detail der Stadel in einen ansprechenden Konzertsaal verwandelt wird.

Jugendkapelle eröffnete traditionell den zweiten Konzertteil

Traditionell eröffnete die Jugendkapelle des Musikvereins den zweiten Konzertteil des Abends. Mit „Do you want to build a snowman“ aus dem Disney-Klassiker „Frozen – Die Eiskönigin“ blieb auch der Nachwuchs musikalisch dem Motto treu. Und auch Alt-Meister Johne Williams durfte nicht fehlen: Sein Thema zum Dino-Action-Film „Jurassic Park“ erfüllte den Kornstadel mit viel Pathos und zeigte, dass auch der Nachwuchs in Haunsheim bereits zu musikalisch ansprechender Leistung imstande ist. Immerhin musizieren einige der Jüngsten erst seit eineinhalb Jahren. Nach der wundervollen Ballade „Colors of the wind“ aus Pocahontas war klar, dass die jungen Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen wurden. „The best of Queen“ erklang als Reminiszenz an den jüngsten Oscar-Preisträger Remi Malek für seine Hauptrolle als Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“.

Zurückversetzt in die eigene Kindheit

Der letzte Konzertteil, nochmals vom großen Blasorchester bestritten, stand ganz im Zeichen der lustig-unterhaltsamen Familien- und Kinderfilmklassiker. Bei den bekanntesten Filmsongs aus Disney’s „Dschungelbuch“, einem kurzweiligen Medley zu den „Disney Film Favorites“ und einem Medley zum Kinderserien-Klassiker „Wickie“ fühlte sich der eine oder andere Besucher sicherlich zurückversetzt in seine Kindheit und die Unbeschwertheit der Melodien sorgte für ausgelassene Stimmung – sowohl beim Orchester als auch beim begeisterten Publikum. Mit den beiden Zugaben „Miss Marples Theme“ und – in Haunsheim geforderte Tradition – „Feliz Navidad“ endete ein toller Konzertabend. (pm)

