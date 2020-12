vor 48 Min.

Jahresrätsel 2020: Zehn Fragen rund um den Landkreis Dillingen

Plus Corona machte es den Teilnehmern bei unserem Gewinnspiel nicht leicht. Eine 70-Jährige Leserin hat bei allen zehn Fragen dennoch das richtige Bauchgefühl.

Von Günther Herdin

Die Auswertung des Jahresrätsels unserer Zeitung ist jedes Mal eine spannende Angelegenheit. So auch in dieser Woche. „Ist denn überhaupt ein Stimmzettel dabei, auf dem bei allen zehn Fragen das Kreuzchen an der richtigen Stelle gemacht worden ist?“, fragen wir uns als Journalisten. Dass das Jahresrätsel 2020 absolut nicht mit denen der Vorjahre zu vergleichen ist, hängt nicht nur mit den unterschiedlichen Fragen zusammen. Wer hätte denn vor zwölf Monaten gedacht, dass die Corona-Epidemie unsere Welt so verändern würde?

Auch in der Heimat. Da durfte zum Beispiel bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Syrgenstein nur noch per Briefwahl gewählt werden. Schon bei der Kreistagswahl zwei Wochen zuvor nutzten zahlreiche Wählerinnen und Wähler diese Variante der Stimmenabgabe. Ob dies allerdings Auswirkungen auf unsere Frage 1 (siehe nebenstehenden Infokasten) hatte, ist rein spekulativ. Anders sieht es bei der Frage 3 aus: Da befanden sich die Fußballer des FC Gundelfingen als Tabellenführer der Landesliga Südwest auf dem richtigen Weg in die Bayernliga. Doch Covid-19 lähmte plötzlich im gesamten Land den Sportbetrieb. Die Saison musste unterbrochen werden und wird nach einigen wenigen Spieltagen im Herbst erst im kommenden Frühjahr zu Ende gespielt. Erst dann können die Gundelfinger Kicker den Aufstieg perfekt machen – 2020 war dies nicht möglich.

Jahresrätsel 2020: Eine 70-Jährige hat das richtige Bauchgefühl

Doch zurück zur Frage, ob denn heuer wenigstens eine Leserin oder ein Leser das Jahresrätsel komplett lösen konnte. 2019 war dies nicht der Fall. Doch 2020 gibt es so einen Menschen mit dem passenden Bauchgefühl, der alles richtig prognostiziert hat: Helga-Maria Wegner aus dem Wertinger Stadtteil Reatshofen heißt die Glückliche, die unseren Hauptpreis gewonnen hat. Sie darf sich auf zwei Eintrittskarten für ein Event in der Region freuen. Am liebsten würde die 70-Jährige bei den „Brettl-Spitzen“ am 3. März in der Stadthalle Gersthofen dabei sein. Doch ob bis dahin Kulturveranstaltungen für die Öffentlichkeit wieder freigegeben werden, weiß angesichts der Coronakrise derzeit keiner.

Fragen und Antworten unseres Jahresrätsels 2020 1 / 10 Zurück Vorwärts Frage 1: Werden die Grünen bei der Kommunalwahl im März zweitstärkste Kraft im Kreistag? Nein, Platz zwei ging mit 17,9 Prozent der Stimmen an die Freien Wähler. Stärkste Kraft wurde die CSU mit 32,0 Prozent. Die Grünen landeten mit 11,0 Prozent auf Rang drei.

Frage 2: Wird bis Ende November im Landkreis mindestens eine neue Biogasanlage gebaut? Nein, laut Auskunft vom Landratsamt wurde bis zum 30.11. keine neue Biogasanlage errichtet. Es gab lediglich einige Erweiterungen bereits bestehender Anlagen. Zudem lag bis Ende November ein Bauantrag zur Errichtung einer neuen Anlage vor, diese war aber zum erforderlichen Zeitpunkt noch nicht genehmigt.

Frage 3: Schaffen die Fußballer des FC Gundelfingen in diesem Jahr den Aufstieg in die Bayernliga? Nein, obwohl dies nicht an einem Formtief des Landesligaspitzenreiters lag. Corona bremste wie alle anderen Amateurteams auch den FC Gundelfingen aus. Nach einem erfolgten Re-Start im September musste die Saison erneut unterbrochen werden. Jetzt hoffen die Grün-Weißen, dass sie im Sommer 2021 Versäumtes nachholen können.

Frage 4: Hat die Stadt Wertingen bis Ende Oktober mehr als 9500 Einwohner? Nein, zu dieser Zahl fehlten der Metropole im Zusamtal exakt 180 Einwohner. Ende Oktober lebten insgesamt 9320 Frauen, Männer und Kinder in der nach Dillingen und Lauingen drittgrößten Kommune im Landkreis.

Frage 5: Werden bei den Bürgermeisterwahlen im März mindestens zwei Amtsinhaber abgewählt? Nein, denn alle amtierenden Rathauschefs, die sich zur Wahl gestellt haben, wurden wiedergewählt. Darunter unter anderem der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz und Wertingens Stadtoberhaupt Willy Lehmeier.

Frage 6: Lässt sich die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal dieses Jahr auf eine Fusion ein? Nein, das Kreditinstitut in der Großgemeinde Buttenwiesen blieb weiter selbstständig. Dabei sind Fusionen von kleineren Banken durchaus an der Tagesordnung. So schloss sich zum Beispiel im August die Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) der Raiffeisenbank Augsburg Land West (Raum Zusmarshausen, Dinkelscherben, Altenmünster, Welden) an.

Frage 7: Kommt es bis Ende Oktober im Landkreis zu mindestens 50 Firmen-Neugründungen? Ja, trotz Corona gab es in den ersten zehn Monaten des Krisenjahres insgesamt 620 Firmenneugründungen. Dazu zählen zum Beispiel auch Eigentümer von Solaranlagen. Viele Häuslebesitzer wurden kleine Energieunternehmer, nachdem sie sich Anlagen auf die Dächer installieren ließen.

Frage 8: Gibt es in diesem Jahr in Bissingen und Umgebung eine weiße Weihnacht? – Nein, bis zuletzt hofften die Menschen im Kesseltal, dass es zum Fest der Feste endlich mal wieder schneien würde. Doch daraus wurde es auch dieses Jahr nichts. Zwar fielen vom 24. auf 25. Dezember nachts gegen 3 Uhr ein paar Flocken vom Himmel, diese sind jedoch nicht liegen geblieben.

Frage 9: Werden im Dillinger Krankenhaus bis Ende November mindestens 250 Babys geboren? Ja, insgesamt erblickten in den ersten elf Monaten des Jahres sogar 543 Buben und Mädchen das Licht der Welt. Geburten waren es allerdings nur 542, da Anfang des Jahres Zwillinge geboren wurden.

Frage 10: Entscheidet sich Lauingen im Frühjahr für ein neues Einkaufszentrum? Nein, bei einem Bürgerentscheid Anfang März fiel die Entscheidung relativ eindeutig aus: Knapp zwei Drittel votierten gegen das Vorhaben der Hahn-Gruppe und lehnten das geplante Einkaufszentrum im Osten der Stadt ab.

Nicht nur Ehefrau und Mutter Helga-Maria hatte im Hause Wegner beim Jahresrätsel 2020 einen guten Riecher, ihr Ehemann Thomas und Sohn Werner kamen jeweils auf neun richtige Antworten. Weitere sieben Personen hatten auf ihrem Stimmzettel ebenfalls nur eine Antwort nicht richtig vorhergesagt: Franz Lippert ( Dillingen), Johann Schuhmair ( Holzheim), Hannelore Haas ( Wertingen), Sebastian Fürbaß (Kicklingen), Christian Gäßler (Altenbaindt), Ulrich Fürbaß (Kicklingen) und Uschi Gäßler (Holzheim).

255 Leser der Donau-Zeitung nehmen am Jahresrätsel teil

Insgesamt haben sich heuer 255 Leserinnen und Leser am Jahresrätsel beteiligt. Neben dem Volltreffer von Helga-Maria Wegner und den neun richtigen Antworten ergab die Auswertung folgendes Ergebnis: 17 Teilnehmer hatten acht genaue Antworten, 31 Mal gab es sieben Richtige, auf 55 Stimmzetteln standen sechs exakte Treffer, 65 Mitspieler lagen jeweils fünfmal richtig, 43 Leserinnen und Leser hatten vier Kreuzchen an der passenden Stelle gemacht, und 34 Leserinnen und Leser hatten dreimal oder noch weniger richtig geraten.

Unter allen Teilnehmern – gleichgültig, wie viele Antworten sie richtig gehabt haben oder auch nicht – haben wir zehn Gartenkalender mit dem Titel „Gartenglück 2021 in Schwaben und Oberbayern“ verlost. Gewonnen haben: Melanie Schiefnetter (Ziertheim), Erna Linder (Dillingen), Sonja Bilz (Medlingen), Sebastian Fürbaß (Kicklingen), Monika Steixner ( Gundelfingen), Walter Grasberger (Burghagel), Nicole Haas (Bliensbach), Franz Endres (Binswangen), Marianne Berger (Zusamaltheim), Johannes Spingler (Laugna).

Am 2. Januar startet das neue Jahresrätsel

Von den glücklichen Gewinnern können die sechs erstgenannten Personen die Kalender im Redaktionsbüro der Donau Zeitung (Große Allee 47) ab Montag, 11. Januar, abholen. Die Gewinner sieben bis zehn ab dem gleichen Datum im Büro der Wertinger Zeitung in Wertingen (Marktplatz 5).

2021 Wer beim diesjährigen Jahresrätsel als Gewinner eines Preises leer ausgegangen ist, kann sein Glück im neuen Jahr natürlich erneut versuchen. In der Samstagausgabe vom 2. Januar präsentieren wir das Jahresrätsel 2021.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen