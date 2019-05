13.05.2019

Jam- und Groove-Session

In der Kulturkneipe Chili in Dillingen

Die Jam- und Groove-Session-Reihe in der Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili in Dillingen geht auch 2019 weiter. Und zwar am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr. Der Eintritt für Zuhörer und Musiker ist frei. Bei den Jam-Sessions, organisiert von der Dillinger Formation Majazztic, wird klassischer akustischer Jazz mit Swing-, Latin- und Blues-Charakter gespielt.

Die Session wird mit einer festen Besetzung eröffnet und nach der ersten Pause können Gastmusiker mit auf die Bühne. Für die Mitmusiker stehen Schlagzeug, Piano, Gitarren-Verstärker und Mikrofon bereit. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09076/448 oder im Netz unter www.majazztic.com. (pm)

