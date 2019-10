vor 46 Min.

Jamberry ist für den Rock- und Pop-Preis nominiert

Die Band aus dem Landkreis Dillingen ist im Finale des Rock- und Pop-Preises. Und am kommenden Samstag stellt sie ihre neue CD vor.

Jamberry steht für sarkastischen, deutschsprachigen Rock. Beißender schwarzer Humor, der sich anfühlt wie eine ehrliche Watschen – so beschreibt sich die Band selbst.

Sie besteht aus sechs erfahrenen Rockmusikern aus dem Landkreis Dillingen, die ihre kreative Leidenschaft mit Herzblut leben. Es sind: Chris Bayer: Gesang, Gitarre, Bass, Keys; Jan Waschke: Gesang, Gitarre; Alex Rampp: Bass, Gesang; Steffi Bayer: Background Gesang, Keys; Harry Zeidler: Leadgitarre; Alex Wengert: Interims Drummer. Am kommenden Samstag, 26. Oktober, stellt Jamberry die Debüt-CD mit dem Namen „Schicksal“vor. Darauf zu hören sind zehn Hits, die allen voran von Chris Bayer komponiert und getextet wurden, heißt es in der Pressemitteilung.

Sarkasmus, Spaß und Spannung

Die Texte sind Geschichten aus dem Leben. Der Zuhörer soll Sarkasmus, Spaß und Spannung erleben. Jamberry’s Rock besteht auf verschiedenen Einflüssen und ist eine Melange aus unterschiedlichen Musikrichtung – Rock, Latino, Folk, Blues und mehr. Verbunden mit den mitreißenden Melodien begeistern Jamberry’s Songs bis zum Ende und bauen bei jedem Konzert eine Verbindung zum Publikum auf, heißt es weiter.

In mehrere Kategorien nominiert

Es gibt aber noch ein weiteres Highlight für die junge Band. Jamberry wird mit einem der ersten drei Plätze des 37. Deutschen Rock & Pop Preises 2019 für die Kategorien Bester Schlager-Song (Song: „Liebesgrüße aus den Lederhosen“), Bester Song des Jahres (deutschsprachiger Song: „Tag am See“) & bester deutscher Text (Song: „Alkohol“) ausgezeichnet. Zusätzlich steht Jamberry im Finale der Kategorie Deutscher Rock Preis (Song: „Drecksack“).

Dieses auf gemeinnütziger Basis seit 37 Jahren durch die gemeinnützigen Künstlervereinigungen DRMV und Deutsche Popstiftung organisierte Non-Profit-Kulturfestival, der Deutsche Rock & Pop Preis, an dem bereits die Musikgruppen und Einzelinterpreten Pur, Juli, Yvonne Catterfeld, Pasquale Aleardi, Luxuslärm und viele andere erfolgreich teilgenommen haben, ist der deutschlandweit älteste und in Sachen Nachhaltigkeit der ausgezeichneten Künstler erfolgreichste Nachwuchspreis im Gesamtbereich der Rock- und Popmusik und wird auch 2019 wieder in rund 120 Kategorien verliehen, um der bestehenden musikalischen Vielfalt in Deutschland Rechnung zu tragen.

Das Finale steigt in Siegen

Das Finale findet am 14. Dezember in Siegen in der Siegerlandhalle statt. Die Bands haben fünf Minuten Zeit, um einen Song zu präsentieren. Den Gewinnern winkt eine professionelle Video-Studio-Aufnahme in Lüneburg. (pm)

Am Samstag, 26. Oktober, findet die Vorstellung bei „Trixis Rock Inn“, Bahnhofstraße 18 in Höchstädt statt. Vorgruppe ist „Button rouge“ aus Augsburg. “Jamberry“ wird an diesem Abend im Rahmen eines Release-Konzertes zum ersten Mal ihr neu erschienenes Album „Schicksal“ live präsentieren. Beginn ist um 20.30 Uhr.

