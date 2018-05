25.05.2018

Jazzkonzert für Kinder

Jetzt Karten für Höchstädt gewinnen

Auf die Bühne flattert eine Postkarte – aus England. geheimnisvolle Zeichen sind auf ihr zu entdecken. Noten. Karla und ihre Musiker gehen der Sache auf den Grund – und befinden sich mitten in einer spannenden Geschichte. Und das Tollste: Die Geschichte ist wahr. Alles dreht sich um den kleinen Mozart, der, erst sieben Jahre alt, mit der großen Schwester und den Eltern aufbrach und quer durch Westeuropa reiste, um vor Kaiser, König und Edelmann zu spielen.

Das FaksTheater geht auf die Suche nach Spuren des kleinen, großen Wunderkinds, das heute – wer weiß es – vielleicht ein großartiger Jazzmusiker wäre. Eine Geschichte vom Suchen und Finden, von harten Kutschbänken und muffigen Gasthäusern, von umjubelten Konzerten und wunderbarer, unsterblicher Musik. Das Konzert für Kinder ab sieben Jahre findet am Sonntag, 10. Juni, 15 Uhr, im Schloss Höchstädt, im Rittersaal, statt. Zu dieser Veranstaltung verlosen wir drei mal zwei Eintrittskarten. Und so geht es: Sie schicken uns eine E-Mail an gewinnspiel@donau-zeitung.de. Stichwort: Jazzkonzert. Einsendeschluss ist Dienstag, 5. Juni. Bitte geben Sie unbedingt Ihre vollständige Adresse mit Telefonnummer an, damit wir Sie benachrichtigen können. Die Karten werden am Tag der Veranstaltung an der Kasse hinterlegt. (dz)

Bezirk Schwaben, Telefon 0821/3101-4533; E-Mail: hoechstaedt@bezirk-schwaben.de.