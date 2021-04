Jeder Montag ist für Cello Teichmann ein Lockdown-Tag

Plus Sport ist sein Leben: Michel „Cello“ Teichmann kennt alle Ausreden und Ernährungslügen. Deshalb hilft er unserer Online-Abnehm-Gruppe. Der Lauinger Sport-Kurs-Experte erklärt uns wie.

Wenn es um das Thema Sport, Diät und Ernährung geht, sind die Ausreden meist kreativ. Stimmts?

Teichmann: Es ist der Wahnsinn, was sich manche Leute einfallen lassen, um eine Ausrede zu kreieren. Viele meinen oft, sie wissen alles – unterm Strich machen die Leute aber sehr viel falsch, stehen leider nicht dazu und schieben es immer auf andere. Oder derzeit auf Corona.

Sie und Ihr Team von Cellos Sports Area in Lauingen helfen unserer Zeitungs-Abnehmgruppe. Drei Mal die Woche sporteln Sie online mit uns. Was sind das für Kurse?

Teichmann: Es sind Kurse für jedermann. Das Angebot umfasst Bodyfit, Bauch-Beine-Po-Mobility sowie Bauch-Beine-Po-Power.

Wie schwindet der Hüftspeck?

Welche Übungen sind am effektivsten für folgende Problemzonen: Bauch und Oberschenkel?

Teichmann: Sehr effektiv für den Bauchbereich sind die sogenannten Planks in verschiedenen Ausführungen sowie alle klassischen Crunch-Übungen. Bei Planks geht man in den Unterarmstütz und stabilisiert die Körpermitte. Für straffere und schlankere Beine helfen Klassiker wie Kniebeugen (Squat), Ausfallschritte und sehr cool sind auch Wanderschritte am Platz.

Was sind Ihre Lieblingsübungen, die Sie so oft wie möglich ins Training einbauen?

Teichmann: Das hängt immer vom jeweiligen Kurs ab. Ich versuche immer, alles einzubauen, sodass jeder Sportler auch die Übungen ausführen kann. Qualität vor Quantität.

Sport in der Mittagspause

Haben Sie uns ein paar Beispiele, die man auch mal in der Mittagspause ausüben kann?

Teichmann: Ja, natürlich. Da empfehle ich Mobilitätsübungen wie leichtes Kopfkreisen, Schulterkreisen, Rundrücken, wie beispielsweise Katzenbuckel im Stehen. Leichte Kniebeugen und Ausfallschritte sind immer gut.

Wie oft raten Sie pro Woche zu Sport? Und zu was?

Teichmann: Zwei bis drei Mal die Woche mit Kombination aus Kraft Ausdauer.

Sollte man nach Puls trainieren oder worauf sollte man achten?

Teichmann: Das ist ganz individuell: Kranke Menschen, Sportbeginner oder Menschen mit Handicap haben beispielsweise ganz unterschiedliche Pulsbereiche. Empfehlen kann ich es aber grundsätzlich schon, auch bezüglich der Fettverbrennung und Stressabbau. Aber: Nicht immer am Anschlag trainieren. Meine Pulsempfehlung: 110 bis 125 im Durchschnitt.

Sport ist Ihr Leben – beruflich und privat. Eng damit verbunden ist auch die richtige Ernährung. Sie sind Verwandlungsmeister und zeigen online immer wieder, wie Sie sich quälen und verändern. Ist es für Sie überhaupt ein Quälen?

Teichmann: Für mich ist es keine Quälerei, es ist meine Leidenschaft. Ich trainiere schon über vier Jahrzehnte regelmäßig dreimal die Woche, seit sechs Jahren sogar bis zwei bis vier Stunden täglich. Es gibt Tage, da hat man keine Lust, aber ich denke mir, ohne Fleiß kein Preis. Und meine Sportler kann ich nur motivieren, wenn ich es selbst vorlebe – mit Herz und Leidenschaft. Man muss immer authentisch sein.

Warum er auf Intervallfasten setzt

Verraten Sie uns, wie Sie persönlich abnehmen, wenn Sie das tun wollen? Wie gehen Sie vor?

Teichmann: Das Beste für mich persönlich ist schon seit Jahren das Intervallfasten sowie die letzte Mahlzeit immer vor 17 oder 18 Uhr. Dann nichts mehr. Seit Wochen mache ich immer am Montag einen Lockdown-Tag. Das heißt: Ich esse an diesem Tag nichts und setze meinen Körper mehr oder weniger auf Null. Ich gönne mir auch Ungesundes. Warum auch nicht? Das gehört zum Leben. Was auch hilft: Sich nach der täglichen Aktivität richten. Wer viel Sport treibt, kann mehr essen. Wer abnehmen will, für den gilt generell: mehr Kalorien verbrauchen als zu sich nehmen. Die Balance bezüglich des Energiebedarfes muss aber immer stimmen.

Wie definieren Sie einen gesunden Körper?

Teichmann: Gib deinem Körper das, was er braucht. Ausgewogene Ernährung, viel Bewegung und vor allem Schlaf und Erholung gehören dazu. Baue Sport in dein Leben mit ein. Dann bekommst du auch den Körper, den du verdienst. Wohlbefinden, gutes Aussehen und Gesundheit, vor allem in der jetzigen Zeit, sind wichtig.

Das ist Cello Teichmann

Michel „Cello“ Teichmann ist der Inhaber der Cello-Sports-Area in Lauingen. Sieben Tage die Woche finden mehrere verschiedene Kurse statt – von TRX bis Ausdauer, von Bauch-Beine-Po bis Yoga. Der 50-Jährige und seine Trainer unterstützen unsere „Kampf-den-Corona-Kilos“-Gruppe ehrenamtlich. Drei Mal die Woche finden für unsere Teilnehmer kostenlose Online-Kurse statt und immer wieder gibt es auch leckere Fitnessrezept-Ideen. Weitere Infos auch unter Telefon 0172/9384624 oder im Internet unter www.cello-personalcoaching.de

