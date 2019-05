06:00 Uhr

Jetzt abstimmen: Wo steht der schönste Maibaum?

Uns haben wieder zig Fotos erreicht von Menschen, die meinen, dass ihr Maibaum der schönste im Landkreis Dillingen ist. Wie die Gewinner ermittelt werden.

Von Jakob Stadler

Auch in diesem Jahr suchen wir die schönste Liebesmaie im Landkreis Dillingen. Einsendeschluss war am Freitag um Punkt 12 Uhr. Jetzt beginnt die Abstimmung, an deren Ende wir den Sieger küren. Dabei kommt es uns gar nicht unbedingt auf die Konstellation an auf dem Maibaumfoto an. Ob der Opa der Nichte einen Maibaum stellt, der Nachbar der Nachbarin oder eben klassisch der Verliebte seiner Liebsten: Bei unserem Wettbewerb können sie alle teilnehmen. Für den Geiwnn entscheidend ist am Ende die Anzahl der Stimmen.

So läuft die Abstimmung für den schönsten Maibaum

So geht es: Am Samstag um 6 Uhr wurde die Bildergalerie mit allen Maibäumen veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Stimme für Ihren Favoriten abgeben. Dieses Jahr läuft die Abstimmung in zwei Phasen: Zuerst können Sie bis Dienstagmittag abstimmen. So ermitteln wir unsere zehn Finalisten, die wir am Mittwoch in unserer Zeitung veröffentlichen.

Dann werden alle Stimmen zurückgesetzt und es gibt eine zweite Abstimmungsrunde, bei der nur noch zwischen den zehn schönsten Bäumen entschieden werden kann.

Der Hauptgewinn ist ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen im Finninger Landgasthof Schlössle. Für den zweiten und den dritten Platz gibt es Geschenkkörbe.

Hier geht es zur Abstimmung:

Sie alle wollen den Titel des schönsten Maibaumes im Landkreis gewinnen. Welches ist ihr Favorit? Bis Dienstagmittag werden die zehn Finalisten gewählt. Für den ersten Preis folgt dann eine Extra-Abstimmung.

58 Bilder Abstimmung: Wo steht der schönste Maibaum im Kreis Dillingen? Bild: Manuela Schäffer

