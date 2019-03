26.03.2019

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an

Duo Saitenklang motiviert im Bleichestadel Gundelfingen Besucher zum „Rudelsingen“

Inspiriert von der Faszination der Frühlingszeit luden die beiden Schwestern Marianne und Anita Baldauf-Lepschy, bekannt als „Duo Saitenklang“, zum gemeinsamen Frühlingssingen beim Historischen Bürgerverein Gundelfingen in den Bleichestadel ein.

Viele sangesfreudige Besucher aus nah und fern folgten dem Aufruf „Sing mit im Rudel“. Bei frühlingshaften Temperaturen war der Saal restlos gefüllt. Dies beeindruckte nicht nur den Organisator Walter Hieber, sondern auch die beiden Musikerinnen, die mit Gitarre, Akkordeon und Harfenklängen den Rudelsingchor musikalisch leiteten. Zunächst bedienten sich die Gäste am Kuchenbüfett. Die ersten Lieder erzählten vom Erwachen der Natur. Das Duo Saitenklang hatte für die Sänger ein Liedertextbuch mit 30 bekannten Frühlingsliedern zusammengestellt und auf den Tischen ausgelegt. So konnten die Rudelsänger alle Strophen mitsingen. Gleich zu Beginn kam schon mit den Liedern „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“, „Ich lieb den Frühling“ und Wolfgang Amadeus Mozarts „Komm lieber Mai und mache“ eine wunderbare Stimmung auf. Marianne Baldauf bereicherte den Nachmittag mit eigenen poetischen Vorträgen: „Der Frühling kommt, ich kann ihn riechen.“ Klassische Harfenklänge führten dazwischen immer wieder in die Ruhe und Stille und ließen mit den Stücken „Frühlingserwachen“, „Vogel am Bach“ und „Der letzte Tanz der Sonne“ das Naturgeschehen musikalisch erklingen. In den Liedern, die vom Rhythmus des Lebens erzählten, fanden sich die Sänger dann selbst wieder. Von „Schön ist die Jugend“ reichte das Liedgut bis zur Liebesgeschichte im Schwarzwäldertal und zu Franz Schuberts „Am Brunnen vor dem Tore“. Man sang das Schwalbenlied vom „Mutterl unterm Dach ist ein Nesterl gebaut“ und von der „Wahren Freundschaft“. Mit Freude hinaus durch Wald und Flur hieß es dann im dritten Teil. Er ließ eine fröhliche Stimmung aufkommen mit „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ und mit „Die Erde liebt uns“ von dem Kammeltaler Biobauern Hubert Krimbacher. Auch Lena Valaitis’ Schlager „Ein schöner Tag“ und Lolitas Schlager „Weißer Holunder blüht wieder im Garten“ waren zu hören. Als alle die Rudelsinghymne „Mir gand net hoim, mir bleibat hocka“ anstimmten, war klar, dass ein schöner Nachmittag mit Gesang und Poesie im Nu vergangen war. (pm)

