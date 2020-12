Jetzt geht es endlich voran

Im Kampf gegen Corona sieht man endlich Licht am Ende des Tunnels.

Endlich macht sich das Gefühl breit, dass die Wende kommt. Das Thema Corona, im besten Fall kommt es einem nur zu Hals und Ohren heraus – bildlich gesprochen. Im schlimmsten Fall verbindet man es mit Trauer und Schmerz, weil man einen geliebten Menschen an das Virus verloren hat.

Doch endlich ändert sich die Nachrichtenlage, im Großen wie im Kleinen. Mehrere Impfstoffe sind in greifbarer Nähe. Und auch die Politik scheint aus ihrer Lethargie erwacht zu sein, die sich leider über die Sommerzeit mit ihren im Vergleich zu jetzt verschwindend geringen Fallzahlen breitgemacht hat.

Denn man kommt nicht umhin, sich als Bürger nun die Frage zu stellen: Warum gibt Landrat Leo Schrell den Standort eines Impfzentrums erst jetzt bekannt? Hätte man das nicht eher kommunizieren können? So mutet alles ein wenig nach Hauruck-Entscheidung an.

Doch auch wenn es oft nicht stimmt, hier stimmt es: Versagt hat die Politik im Großen, nicht im Kleinen. Es gibt nach wie vor kein schlüssiges Konzept, keinen einheitlichen Lösungsansatz für ganz Deutschland. Angesichts der drohenden zweiten Welle wäre genug Zeit gewesen, doch die „große“ Politik blieb weitgehend untätig und hat den Bürgermeistern und Landräten die Verantwortung für viele unangenehme Dinge überlassen. Das ist eben die Kehrseite der Freiheit der kleinen Entscheidungsebenen, Kommune und Landkreis. Und deshalb ist es zumindest nachvollziehbar, dass von Leo Schrell erst auf unmissverständliche Signale aus der Landespolitik gewartet wurde, bevor es an die Bekanntgabe des Standortes in seinem Landkreis ging. Die Rahmenbedingungen sind jetzt einigermaßen abschätzbar, jetzt geht es an die Details – beispielsweise, ob sich jeder Landkreisbürger in Wertingen impfen lassen muss, wenn er das will, und das nicht auch woanders kann. Wertingen liegt ja nicht unbedingt zentral im Landkreis.

Lesen Sie den dazugehörigen Artikel: Das Impfzentrum kommt nach Wertingen

Themen folgen