Jetzt gibt es Gewissheit: Das wird aus dem Lauinger Müller-Markt

Plus Vielen Lauingern stößt das Baugerüst vor der Müller-Filiale in der Herzog-Georg-Straße sauer auf. Doch schon bald wird es entfernt. Zur Zukunft des Geschäfts gibt es ebenfalls Neuigkeiten.

Von Jonathan Mayer

Wer derzeit einen Ausflug durch die Lauinger Innenstadt unternimmt, dem fallen die zahlreichen Baugerüste und Absperrungen sofort ins Auge: Um den Turm der Stadtpfarrkirche steht seit kurzem ein Bauzaun, der vor abbröckelndem Putz schützen soll (wir berichteten). Deutlich länger, nämlich schon seit über vier Jahren, steht das ehemalige Käßmeyer-Haus in der Herzog-Georg-Straße eingerüstet da, das früher einmal einen Döner-Imbiss beherbergte und in der Silvesternacht 2015 den Flammen zum Opfer fiel, nachdem sich eine Rakete verirrte.

Noch nicht ganz so lange, aber doch eine ganze Weile, ist auch das Gebäude, in dem die Lauinger Filiale des Drogeriemarkts Müller unterkommt, eingehüllt in Metall und Staubschutz. Dem einen mag das schon gar nicht mehr auffallen, vielen Lauingern aber stößt das Gerüst inzwischen sauer auf. Doch das soll sich bald ändern.

Über dem Müller in Lauingen wurden Wohnungen geschaffen

Bereits in der Stadtratssitzung im Juni kündigte Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) auf Nachfrage aus den Reihen der Räte an, das Gerüst solle im Oktober abgebaut werden. Gegenüber unserer Zeitung bestätigte die Pressestelle des Drogerieriesen jetzt diesen Zeitplan. Die baulichen Maßnahmen sollten dann abgeschlossen sein, heißt es. Ziemlich genau zwei Jahre, nachdem das Gerüst aufgebaut wurde, würde es dann wieder verschwinden. Doch was wurde dort überhaupt getan?

Wie es vonseiten des Konzerns heißt, wurden in den vergangenen beiden Jahren im zweiten Obergeschoss des Gebäudes Wohnungen geschaffen. „Da solche Baustellen manchmal Verzögerungen mit sich bringen, steht das Gerüst leider schon etwas länger als geplant“, erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage. Eine weitere Anfrage unserer Zeitung, zu den Details der Arbeiten und der Anzahl der Wohnungen blieb allerdings unbeantwortet.

Bleibt Müller Lauingen erhalten?

Dafür können sich die Lauinger in einer anderen Sache, die die Müller-Filiale betrifft, jetzt sicher sein: Wenn der neue, 1340 Quadratmeter große Laden in der Dillinger Kapuzinerstraße im Sommer 2021 eröffnet, wird der Standort Lauingen wie gewohnt weiterbetrieben. „Eine Schließung der Filiale ist nicht in Planung. Im Gegenteil, Anfang des Jahres wurde das Sortiment um den Naturshop erweitert, um den Lauingern noch mehr Auswahl bieten zu können“, heißt es auf Anfrage. Befürchtungen, das Geschäft in der Herzogstadt werde früher oder später geschlossen, dementiert die Konzernsprecherin damit.

