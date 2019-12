vor 2 Min.

Jetzt gibt’s Karten für die Epponia

Hofball am 11. Januar

Die Faschingsgesellschaft Epponia veranstaltet am Samstag, 11. Januar, ihren Hofball um 19.30 Uhr in der Vereinshalle Eppisburg. An diesem Abend wird das komplette Programm der neuen Saison der großen und kleinen Epponia mit ihren Prinzenpaaren präsentiert. Für gute Laune sorgt die Liveband „Duo Let’s Dance“.

Am Samstag, 1. Februar, feiert die Epponia ihr 44-jähriges Bestehen in der Sporthalle Binswangen mit einem großen Jubiläumsball unter dem Motto Glitzer, Glamour, schrill & bunt – wie vor 44 Jahren. Los geht es um 19.30 Uhr. Die Partyband Bigbamboo spielt zwischen den Auftritten der Showtanzgruppe „Narrneusia“ und der gesamten Epponia. Es werden zudem die Prinzenpaare der vergangenen Jahre präsentiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es steht ebenfalls ein Shuttle-Bus für eine sichere Hin- und Rückfahrt zur Verfügung. Der Kartenvorverkauf für beide Veranstaltungen findet am Freitag, 27. Dezember, von 18 Uhr bis 20 Uhr im Epponia-Heim, Ritter-von-Eppo-Straße 41, in Eppisburg statt. (pm)

