vor 35 Min.

Jetzt kommt die Lärmschutzwand in Steinheim

Die Bauarbeiten an der alten B16 im Dillinger Stadtteil laufen auf Hochtouren

Im „Steinheimer Westen“ herrscht reger Betrieb. Zahlreiche Häuslebauer haben hier in den zurückliegenden Monaten bereits ihre Eigenheime errichtet. Die meisten Kräne wurden zwischenzeitlich abgebaut, die Häuser sind zum Teil bereits bezogen. Mehr als 20 Bauplätze hat die Stadt Dillingen in diesem ersten Abschnitt des Baugebiets südlich der Kreisstraße geschaffen. In den kommenden Jahren sollen im nördlichen Bereich weitere Grundstücke für Bauwillige erschlossen werden. Angebunden werden beide Teile der Neubausiedlung später über einen mittig gelegenen Kreisverkehr an der früheren B16.

In den kommenden Wochen wird nun zunächst die im Bebauungsplan vorgesehene Lärmschutz-Wand am südlichen Abschnitt errichtet. Vorgesehen ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung, dass anstatt einer massiven Wand ein zulaufender Erdwall entsteht, auf dessen Spitze eine Gabionenwand – voraussichtlich mit Stein und Muschelkalk befüllt – errichtet wird. Diese soll mit schnell wachsenden Pflanzen begrünt werden, auch der Erdwall erhält direkt nach Fertigstellung eine Ansaat.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird auch der gemeinsame Geh- und Radweg verschwenkt – zukünftig führt dieser weiter südlich. Während der mehrwöchigen Bauzeit für den Lärmschutz ist mit Einschränkungen für Fahrzeuge und Passanten zu rechnen.

Hinweistafeln für den örtlichen und überörtlichen Verkehr machen auf die angepasste Führung aufmerksam. (pm)

Themen folgen