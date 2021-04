09:33 Uhr

Jetzt kommt eine Querungshilfe für den Buttenwiesener Dorfanger

Plus Bevor an der Ortsdurchfahrt wieder gebaut wird, ist eine andere Baumaßnahme nötig. Dafür wird ab Dienstag die Straße gesperrt.

Von Brigitte Bunk

Ab dem 6. April ist am Dorfanger in Pfaffenhofen gesperrt. Dort wird zur Sicherheit für die Schulkinder eine Querungshilfe gebaut. Bürgermeister Hans Kaltner gab während der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt, dass die Firma Holl aus Burgheim den Auftrag erhalten hat, der Angebotspreis lag bei 123.289,59 Euro. Auf Anregung des Landratsamts wird zusätzlich die Busbucht zurückgebaut. Im Bereich der Haltestelle, die dem Linienverkehr dient, wird am Gehwegen das Kassler Sonderbord angebracht, um barrierefreies Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Kaltner sieht dies als die sicherste Möglichkeit an, weil nun die Fahrzeuge hinter dem Bus stehen bleiben müssen. Auch wenn der Beginn der Baumaßnahme um eine Woche verschoben wurde, soll sie wie geplant zum 19. April fertig werden. Bürgermeister Kaltner erklärte: „Die Straße am Dorfanger wird als Umleitung während der Hauptbaumaßnahme an der Ortsdurchfahrt dienen, die am 29. April beginnt.“

Themen folgen