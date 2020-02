vor 35 Min.

Jetzt schwimmen die Männer mit

Was in Dillingen alles geplant ist und wie es ankommt

Die Vorsitzende des Kneippvereins Dillingen, Erika Schweizer, erinnerte bei der Jahreshauptversammlung an viele Aktionen. So hielt sie einige Vorträge bei etwa Seniorentreffs, machte selbst Fortbildungen, wie über die „Kräuter des Sommers“, und andere Kneippvereine waren in Dillingen zu Gast und wanderten mit ihr „auf Kneipps Spuren“ durch Dillingen. Die Mitgliederzahl des Vereins ist laut Schweizer um 14 auf 251 gestiegen. Neben der Gesundheits- und Fitnessgymnastik jeden Dienstag sowie der Wassergymnastik montags und donnerstags, die beide nach wie vor sehr gut besucht und angenommen werden – inzwischen nehmen auch mehrere Männer daran teil – gibt es auch seit einem Jahr eine Seniorengymnastik, die von Hermine Schulz geleitet wird. Sie berichtete, dass die Gruppe ständig wachse und mit viel Begeisterung turnt. Weitere Interessenten sind willkommen. Franz Kienberger, der mit Hermann Rusch, einem Ehrenmitglied, die Fahrrad- und Wandergruppe leitet und organisiert, berichtete über viele Ausflüge die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 570 Kilometer geradelt worden, 150 Kilometer mehr als 2018.

Auch die Busfahrten zur Therme nach Bad Wörishofen kommen laut Hermann Rusch gut an. Auch in diesem Jahr werden zwei Fahrten angeboten.

Die beiden Kassenprüferinnen Gabi Kottirsch und Erna Kienberger bescheinigten Schatzmeisterin Uschi Mittring eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde entlastet. Erika Schweizer gab einen Ausblick über kommende Veranstaltungen, unter anderem einen Ausflug nach Illertissen. Claudia Steppich stellte einen Workshop in Aussicht, der von dem Dillinger Koch „Giovanni“ angeboten wird, der die Wegwarte, die Heilpflanze des Jahres 2020, verarbeiten wird und ungeahnte Möglichkeiten der Verwendung aufzeigt. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften konnten Susanne Huber (auch für Siegfried Huber), Dietmar Reile (auch für Pia Reile), Birgit Wunderle, Wunibald Wunderle, Astrid Ziemann (auch für Edwin Ziemann) – alle für zehn Jahre entgegennehmen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Elvira Wecker geehrt. Allen wurde mit einer Urkunde sowie einer Anstecknadel gratuliert.

Die Vorsitzende dankte allen Helfern, die sich beim Dillinger Kneippverein einbringen sowie ihrem Vorstandsteam. Claudia Steppich, Zweite Vorsitzende, dankte Erika Schweizer für ihr außerordentliches Engagement und die gute Zusammenarbeit im Namen des gesamten Teams mit einer Blumenschale. (pm)

