10:29 Uhr

Jetzt wird der abgebrannte Edeka in Höchstädt abgerissen

Die Abbrucharbeiten am abgebrannten Edeka in Höchstädt haben begonnen.

Der Stillstand am abgebrannten Edeka in Höchstädt ist vorbei. Jetzt rollt der Bagger an.

Von Berthold Veh

In der Nacht zum 24. Mai ist der Edeka an der Lutzinger Straße in Höchstädt abgebrannt. Wegen der Ermittlungen der Kripo und der Klärung von versicherungsrechtlichen Fragen herrschte in den Wochen danach Stillstand in der Ruine. Am Donnerstag hat die Firma Fisel nun mit den Abbrucharbeiten begonnen.

Der Edeka wird an Ort und Stelle wieder aufgebaut

Eigentümer Rudy Kimmerle wird den Supermarkt am bestehenden Ort wieder aufbauen. Der Unternehmer aus Höchstädt rechnet damit, dass bis zur Wiedereröffnung eineinhalb bis zwei Jahre ins Land ziehen werden.

Die Firma Edeka und Bürgermeister Gerrit Maneth bemühen sich unterdessen um eine Interimslösung für den Betrieb des Einkaufsmarkts, in dem auch die einzige Postagentur der Stadt untergebracht war.

Polizei gibt den Schaden mit 5,5 Millionen Euro an

Die Ermittlungen der Dillingen Kripo laufen weiter auf Hochtouren. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Den Schaden hatte die Polizei mit insgesamt etwa 5,5 Millionen Euro angegeben.

