„Wo sind die vielen freien Ausbildungsstellen?“

Plus Zwei junge Frauen aus dem westlichen Kreis haben noch immer keine Lehrstelle gefunden. Was die Agentur für Arbeit rät

Locker 60 Bewerbungen hat der Teenager geschrieben, doch entweder es kamen Absagen zurück oder gar keine Antwort. Auch die beste Freundin hat noch keine Lehrstelle gefunden. Dabei wollen die beiden unbedingt Verkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk werden – und gerade da werden noch viele freie Ausbildungsstellen angeboten (wir berichteten). Die beiden Mädchen haben schon einen Berufsvorbereitungskurs besucht. Doch wegen der Corona-Pandemie habe es weniger Praktikumsmöglichkeiten gegeben. Nun haben die beiden aus dem westlichen Landkreis bald gar keine Lust mehr, zumal der 1. September, der offizielle Ausbildungsstart, schon gelaufen ist.