08.06.2019

Jobcenter schlägt digitale Wege ein

Kunden können über das Internet Veränderungen mitteilen

Für die Kunden des Jobcenters Dillingen gibt es ein neues Online-Angebot. Jetzt können sie, zusätzlich zu ihren bisherigen Zugangskanälen, online beispielsweise die Weiterbewilligung von Leistungen beantragen und dem Jobcenter Veränderungen mitteilen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn es erleichtert den Kunden, die relevanten Informationen und Unterlagen online weiterzugeben und sie können dies zeit- und ortsunabhängig tun, teilt das Jobcenter mit. „Außerdem sparen sie Porto oder Fahrkosten“, sagt Geschäftsführer Michael Künast. Mit dem Start werden in der ersten Ausbaustufe Veränderungsmitteilungen, Weiterbewilligungsanträge und ein zielgruppenspezifisches Informationsangebot zugänglich gemacht. Möglich wird dieses neue Online-Angebot durch das Projekt „ge-online“ der Bundesagentur für Arbeit, das die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes für die Kundinnen und Kunden der gemeinsamen Einrichtungen realisiert. Dieses Gesetz aus dem Jahr 2017 verpflichtet Verwaltungen zur Digitalisierung von Dienstleistungen.

Beim Projekt wurden kontinuierlich Kunden verschiedener Jobcenter befragt und so an der Entwicklung beteiligt. Dadurch konnten wichtige Erkenntnisse erlangt werden, die in die kundenfreundliche Ausgestaltung des Angebots eingeflossen sind. Auch die Mitarbeiter wurden durch Workshops an der Entwicklung beteiligt. (pm)

