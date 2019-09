Johann Hehl hat fast 90 Liter Blut gespendet

Plus Johann Hehl aus dem Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen hat sich beim Blutspenden 175 Mal für die gute Sache piksen lassen.

Johann Hehl ist Spitzenreiter. Bei der Gala des Blutspendedienstes im Frühjahr wurde der 73-Jährige aus dem Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen zusammen mit vielen anderen treuen Blutspendern ausgezeichnet. Doch keiner der Geehrten aus der Region hat sich so oft für die gute Sache piksen lassen wie er: Hehl hat 175 Mal Blut gespendet.

175 Blutspenden sind fast 90 Liter

Pro Spende werden 500 Milliliter abgenommen, damit hat er über die Jahre fast 90 Liter abgegeben. „Mir hat das auch gutgetan“, sagt Hehl – er habe sich nach der Spende immer energiegeladener gefühlt. Angst haben müsse man davor wirklich nicht, „das ist ein kleiner Pikser“. Er habe in all den Jahren nie Probleme gehabt. Seine letzte Spende ist aber schon ein wenig her – denn Hehl ist 73 Jahre alt.

Johann Hehl aus Frauenriedhausen hat 175 Mal Blut gespendet. Bild: Hehl

Hehl hat im Alter von 18 bis 72 regelmäßig Blut gespendet

Das ist die Altersgrenze für Blutspender. Hehl hat den kompletten Zeitraum, in dem das Spenden möglich war, ausgenutzt: Zum ersten Mal kam er mit 18 Jahren. Anfangs durfte man nur zwei Mal im Jahr spenden, das wurde mit der Zeit dann erhöht. Hehl hat kaum einen Termin ausgelassen, nur, wenn er unterwegs war. Ein wenig vermisst er das Blutspenden nun sogar. „Man liest das ja immer wieder in der Zeitung, wann wieder ein Termin ist“, sagt er. „Da denke ich mir dann schon, ich könnte mal wieder …“ (jako)

Lesen Sie hier, wohin Johann Hehls Blutspenden gingen:

Johann Hehl darf nicht mehr spenden - wie auch viele andere regelmäßige Spender, die die Altersgrenze überschreiten. Droht bald ein Mangel an Blutkonserven?