09:15 Uhr

Joint geraucht und dann Auto gefahren

Schlechte Kombi: Ein junger Mann konsumiert erst Drogen und setzt sich dann ans Steuer.

ei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Raiffeisenstraße in Lauingen sind von den Polizeibeamten bei einen 20-jährigen Pkw-Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt worden.

Er muss sich einer Blutentnahme unterziehen

Er räumte daraufhin ein, dass er kurz zuvor einen Joint geraucht hatte. Der 20-Jährige musste daraufhin seinen Pkw stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen, so die Polizei. (pol)

