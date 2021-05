35 Jahre Höchstädter Anna-Kirche

Die evangelische Gemeinde feiert mit einem Gottesdienst und erinnert an eine große Gemeinschaftsleistung

Die evangelische Gemeinde Höchstädt hat das 35-jährige Bestehen ihrer Anna-Kirche gefeiert. Am 2. Mai hielt Pfarrer Wolfram Schrimpf den Kirchweih-Gottesdienst.

In seiner Predigt bezog sich Schrimpf auf Stellen aus Hesekiel, Kapitel 34, an denen von Schafen und Hirten die Rede ist. Auf die Anna-Kirche übertragen sagte er: „In dieser Kirche waren schon viele Hirten“, und meinte damit die Pfarrer, die bereits vor ihm an dieser Stelle gepredigt hatten. „Aber sie hat auch viele Hirten hervorgebracht“, fuhr er fort.

Im Alltag gebe es immer wieder Situationen, in denen Menschen andere Menschen unterrichten, betreuen, pflegen oder in anderer Weise für sie sorgen. Dabei werden sie selbst zu Hirten. Er ermutigte die Gottesdienstbesucher dazu, in diesen Situationen selbst gute Hirten zu sein. Die Anna-Kirche ist zugleich das Gemeindezentrum mit angrenzendem Pfarrhaus. Zum Gemeindegebiet gehören neben Höchstädt die Ortschaften Blindheim, Finningen, Mörslingen, Lutzingen, Deisenhofen, Schwenningen, Oberglauheim, Schwennenbach, Sonderheim, Gremheim und Dilllingen-Steinheim. Die Anna-Kirche wurde in Eigenleistung innerhalb von zwei Jahren erbaut und am ersten Maiwochenende 1986 eingeweiht.

„Normalerweise würde ich Sie jetzt alle recht herzlich zum Essen und gemeinsamen Feiern in den Kirchhof einladen“, beendete Schrimpf den Gottesdienst. Günther Ballis, Mitglied des Kirchenvorstands, trat stattdessen vor die Gemeinde. Er hatte selbst beim Bau mitgeholfen und bereits zur Einweihung ein Gedicht verfasst. Es beschreibt humorvoll, wie es damals dazu kam, dass die Gemeinde ihre eigene Kirche baute. Als die Gottesdienstbesucher dann von der Orgel das Musikstück Donauwalzer hörten, ergänzte Schrimpf: „Jetzt ist ja doch noch etwas Fest-Stimmung aufgekommen.“ (pm)