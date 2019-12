vor 49 Min.

Jürgen Frank geht offiziell ins Rennen

Blindheims amtierender Bürgermeister wurde nominiert

Von Manfred Schiedl

43 politisch stimmberechtigte Bürger sind im Gasthaus Zum Kreuz zusammengekommen, um sich in der „Freien Bürgerliste Blindheim“ und dadurch im Gemeinderat tatkräftig einzubringen. Die zwölf Personen die in die Freie Bürgerliste Blindheim gewählt wurden, sind: Werner Geis, Thomas Haas, Alexander Haller, Wolfgang Kapfer, Siegbert Jaumann, Lidia Glas, Silvana Teige, Ludwig Schaflitzel, Martina Reichart, Thomas Gerstmayr, Florian Kraus, Johannes Schaflitzel und Ersatzkandidat Stefan Konle. Mehrfachaufführungen wurden in geheimer Wahl abgelehnt, außer, wenn andere Listen mit 24 Kandidaten kommen, dann kann auch die Freie Blindheimer Liste 24 Kandidaten benennen. Franz Aurnhammer und Johann Heider stellten sich als Beauftragte des Wahlvorschlages zur Verfügung.

Im zweiten Teil der Versammlung wurde der jetzige Bürgermeister von Blindheim, Jürgen Frank, als einziger Kandidat für den Bürgermeisterposten vorgeschlagen. Frank stellte den Zuhörern die jetzige Tätigkeit des Gemeinderates vor und lobte die gut geleistete Arbeit der Gemeinderatsmitglieder. Die Finanzen, so Frank, seien geordnet. Es stehen den 1,3 Millionen Schulden, Rücklagen von 1,5 Millionen entgegen. Außerdem werde man in nächster Zeit etliche Bauplätze verkaufen, was die finanzielle Situation noch verbessern werde.

Die Nachfrage nach Bauland ist enorm, betonte Frank. Wichtig werde auch, in der nächsten Zeit Bauflächen im Innenbereich der Gemeinde zu schaffen. Auch um Mietwohnungen werde sich die Gemeinde kümmern müssen und um seniorengerechtes und betreutes Wohnen, erläuterte er. Die Schulen in Blindheim und Unterglauheim werden momentan saniert, aber, so Frank: Wolle man die Schulen im Ort behalten, so komme man längerfristig um einen Neubau nicht herum. Er sprach die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Mittelschule Höchstädt mit vier Prozent an, den gelungenen Nebelbachpark, die Satzungen müssten aktualisiert, und die Bebauungspläne erneuert werden.

Wichtig für Frank sei auch die Außenwirkung der Gemeinde. Viel Aufwand sei auch für das Kanalsystem zu betreiben, etwa das Befahren und Säubern des Rohrnetzes, erstellen eines Kanalkatasters, das mittlerweile Standard ist. Ein Glücksfall für die Gemeinde ist der neue Bauhof und ein dritter Mitarbeiter ist dafür eingestellt worden, da die Arbeiten immer mehr geworden sind und zu zweit nicht mehr zu bewerkstelligen sind, so Frank weiter.

Zukunftsprojekte sind für den Bürgermeister: eine Bahnunterführung, Umfahrung Blindheims von Pfaffenhofen kommend und eine Gemeinde-App. Die liege ihm, so Frank, sehr am Herzen. Bürger könnten Nachrichten an die Gemeinde schicken, aber auch eine Art „Schwarzes Brett“ könnte er sich gut vorstellen.

Er stellte auch die Frage in den Raum, wie lange die Arbeit des Bürgermeisters nebenberuflich noch zu bewerkstelligen ist. Und ob diese Tätigkeit eines Tages eine Hauptberufliche sein sollte.

Er bewerbe sich für das Amt des Bürgermeisters von Blindheim und nach Auszählung der Stimmzettel wurde er mit nur eine Gegenstimme zum Bürgermeisterkandidaten der Freien Bürgerliste Blindheim gewählt. „Natürlich nehme ich die Kandidatur an“, so Frank.