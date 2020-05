00:32 Uhr

Jugendcafé auch jetzt erreichbar

Die Einrichtung in Lauingen ist weiter für Jugendliche da

Von den seit 16. März geltenden Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie ist auch das Lauinger Jugendcafé betroffen. So muss der beliebte Treffpunkt für Jugendliche ab zwölf Jahren seitdem geschlossen bleiben. Keine Freunde treffen, kein Kicker, kein Basketball, keine Koch- und Backnachmittage: All das gilt auch für die regelmäßigen Besucher des Jugendtreffs an der Riedhauser Straße.

Aber Jugendpflegerin Sabine Kettler von der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz hat sich laut einer Pressemitteilung etwas einfallen lassen, um auch in Corona-Zeiten mit „ihren“ Jugendlichen in Verbindung zu bleiben.

So gibt es Kontakte über alle Social-Media-Kanäle (WhatsApp, Instagram und Facebook) und sogar Videochats, in denen Back- und Bastelangebote live übertragen werden. Außerdem wird per Video Unterstützung für Bewerbungsschreiben und allgemeine Schulfragen angeboten.

Darüber hinaus wird die Zeit, in der die Einrichtung geschlossen ist, dazu genutzt, um beispielsweise eine Grundreinigung durchzuführen, eine neue Homepage aufzubauen, ein Hochbeet für die Außenanlage anzulegen, ein neues Schild für die Fassade anzufertigen, den Billardtisch neu zu überziehen und vieles mehr.

Jugendpflegerin Kettler ist es ein großes Anliegen, auch während dieser nicht einfachen Zeit für alle Jugendlichen da zu sein und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Der persönliche Kontakt ist natürlich ungleich wertvoller, und so freut sie sich heute schon auf die Zeit, in der wieder gemeinsam gekocht, gebastelt, gespielt oder einfach gechillt wird. (pm)

