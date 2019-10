vor 17 Min.

Jugendliche mit Böllern, Drogen oder beim Glücksspiel erwischt

In einer Spielhalle in Lauingen hat die Polizei Jugendliche unter 21 Jahren entdeckt, die an den dortigen Automaten spielten.

Was die Polizei aus Dillingen und Wertingen am Sicherheitstag im Landkreis alles aufgedeckt hat.

Ein Jugendlicher hat versucht, die Polizei anzulügen, ein anderer war mit China-Böllern im Dillinger Taxispark unterwegs. Was die Kontrolle im Rahmen des Sicherheitstages im Landkreis Dillingen ergab: mehrfach Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz und Gaststättengesetz.

Mit der Lüge kam der Jugendliche in Gundelfingen nicht weit

Außerdem kontrollierte die Polizei am Montag auch Treffpunkte von Jugendlichen. Dabei stellten die Beamten um 21 Uhr in den Parkanlagen an der Medlinger Straße in Gundelfingen einen 17-jährigen Jugendlichen fest, der falsche Personalien angab. Bei einer Durchsuchung wurde schließlich sein Personalausweis aufgefunden, auf dem gänzlich andere Daten angegeben waren. Gegen ihn wurde daraufhin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Mit Wodka im Taxispark

Zeitgleich wurde ein 17-jähriger Jugendlicher im Taxispark in Dillingen angetroffen, der eine angebrochene Wodka-Flasche mit sich führte. In seinem Rucksack fanden die Beamten außerdem Zigaretten und einen China-Böller. Sein 17- jähriger Begleiter trug ebenfalls Zigaretten bei sich. Die Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt, über die Kontrolle wurden sowohl das Jugendamt als auch die Eltern informiert.

Die Beamten legen Geldspielautomaten still

Bei weiteren Kontrollen von Spielhallen und Gaststätten zusammen mit dem Landratsamt Dillingen stellten Beamte am Dienstag gegen 19.30 Uhr fest, dass in einer Spielhalle an der Großen Allee in Dillingen zwei Automaten nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet waren. Bei einer weiteren Kontrolle in einem Lokal in der Donaustraße wurden gegen 21.15 Uhr zwei Geldspielautomaten festgestellt, die keine TÜV-Prüfung vorweisen konnten. Die Automaten wurden daraufhin von den Beamten stillgelegt.

Während einer Kontrolle eines Lokals in der Altheimer Straße in Dillingen kontrollierten die Beamten zwei rauchende Gäste innerhalb des Lokals. Außerdem fehlten Hinweisschilder für den Notausgang sowie die vorgeschriebenen Rauchmelder. Auch waren die dortigen Spielautomaten nicht vorschriftsmäßig ausgestattet.

Hinweise und die Erlaubnis fehlen

In einer Spielhalle in der Schabringer Straße in Lauingen wurde bei einer Kontrolle am Dienstag um 19.30 Uhr ebenfalls ein Automat ohne ausreichende Kennzeichnung entdeckt. In einer weiteren Spielhalle in der Raiffeisenstraße fehlte der Jugendschutzhinweis. In einer weiteren Spielhalle in der Dillinger Straße stellten die Beamten mehrere Jugendliche unter 21 Jahren fest, die an den dortigen Automaten spielten. Zudem konnte die Betreiberin keine glücksspielrechtliche Erlaubnis vorweisen.

Mofafahrer: ohne Licht unterwegs, aber mit Drogen intus

Gegen die Betreiber der Spielhallen und der Lokale ergingen unter anderem Anzeigen nach dem Gaststättengesetz und Verstoß gegen die Gewerbeordnung. Im Rahmen des Sicherheitstages überwachten Beamte der Wertinger Polizeistation auch die Schulwege und führten ebenfalls Kontrollen durch. Dabei bemerkten die Beamten am Dienstag um 7.45 Uhr einen 17-jährigen Mofafahrer, der in der Feré-Straße ohne Licht unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde der Fahrer auch einem Drogentest unterzogen. Dieser reagierte positiv auf den Konsum von einer Droge. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten außerdem Utensilien zum Konsum von Drogen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (pol)

