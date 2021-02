vor 32 Min.

Jugendliche randalieren auf einem Dach in Dillingen

Betrunken haben Jugendliche auf einem Dach in Dillingen randaliert.

Diese Jugendlichen haben den Faschingsausklang völlig missverstanden. Die Dillinger Polizei musste das Quartett am Dienstagabend von einem Dach holen.

Die vier Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren zogen am Dienstag um 22.20 Uhr zuerst randalierend über einen Kundenparkplatz eines Ärztehauses am Heckenweg. Dort rissen sie zwei Schilder um und stiegen anschließend über eine Feuerleiter auf das Dach eines Geschäftshauses an der Kapuzinerstraße.

Von einem Dillinger Dach schütteten sie Flüssigkeiten herab

Von dort schütteten sie Flüssigkeiten auf den vorbeiführenden Gehweg. Die verständigte Polizei fischte das Quartett vom Dach. Die Jugendlichen waren deutlich alkoholisiert und uneinsichtig, so dass ihre Eltern verständigt werden mussten. Gegen die Vier wird nun wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. (pol)

