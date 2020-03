vor 34 Min.

Jugendliche sollen ihre Heimat aktiv mitgestalten

Projektstart für die Online-Umfrage zur Beteiligung der Jugendlichen an der Entwicklung im Landkreis Dillingen: Mit im Boot sind Jugendliche des Kreisjugendrings des Landkreises Dillingen, Landrat Leo Schrell (vorne im Liegestuhl), daneben KJR-Vorsitzende Andrea Schuster, Leader-Projektleiter Erich Herreiner (dahinter mit Brille), Manuela Sing vom Verein Donautal-Aktiv (im grünen Pullover) sowie (rechts) KJR-Projektmanagerin Julia Däubler.

Im Landkreis werden im Rahmen eines EU-Projekts 1000 junge Leute über ihre Vorstellungen befragt

Die bessere Verwurzelung der Jugendlichen mit ihrer Heimatgemeinde und die aktive Beteiligung am Entwicklungsprozess der Region ist das Ziel des von der Europäischen Union geförderten und von Donautal-Aktiv durchgeführten Leader-Projektes „ZAM – Jugend Aktiv im Landkreis Dillingen“.

Um diese Ziele zu erreichen, soll im ersten Schritt den Jugendlichen Gehör verschafft werden. In Zusammenarbeit mit einem Team des Kreisjugendringes Dillingen können landkreisweit bis zu 1000 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren mittels Online-Interviews ihre Sicht darstellen. Um möglichst viele Jugendliche zu erreichen, werden die Interviews in ihrer gewohnten Freizeitumgebung durchgeführt. Das Team von Jugendlichen des Kreisjugendringes wird sich dazu im Laufe des Jahres auf den Weg zu Jugendtreffs, Veranstaltungen und beliebten Treffpunkten machen.

Der Online-Fragenkatalog wurde, koordiniert von einem externen Fachmann, von Donautal-Aktiv gemeinsam mit den Projektpartnern (Kommunale Jugendarbeit und Wirtschaftsförderstelle des Landkreises, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Kreisjugendring) entwickelt. „Wir wollen die Bedürfnisse der nachfolgenden Generation genauer kennenlernen und sie möglichst frühzeitig in die Entwicklung der Region einbeziehen“, so der Donautal-Aktiv Vorsitzende und Landrat Leo Schrell. Unter allen befragten Jugendlichen wird am Ende des Projektes ein Gutschein der Fahrschule Tischmacher verlost. Peter Hitzler, der Geschäftsführer der Fahrschule Tischmacher, ist begeistert von diesem Projekt und sponsort deshalb den Gutschein zur Hälfte.

In einem zweiten Schritt können die Jugendlichen ihre eigenen Handlungsempfehlungen an ihre Gemeinden, den Landkreis und die Region weiterentwickeln und konkretisieren. Mittels Jugendkonferenzen zu vier Top-Themen, die sich aus den Befragungen herauskristallisieren, kann die Landkreisjugend mit Hilfe professioneller Moderation Vorschläge erarbeiten, die die Basis für konkrete Folgeprojekte bilden.

Dem Landkreis Dillingen liegt das Projekt sehr am Herzen, so Landrat Schrell. Nur wenn man die Jugendlichen erreiche, könne man sie an die Region binden und diese zukunftsfähig entwickeln. Der Landkreis unterstützt das Projekt nicht nur durch den Input seiner Fachstellen, sondern übernimmt auch den Großteil der Eigenmittelfinanzierung.

Nach dem Motto „Wir gemeinsam können etwas bewegen“ beteiligen sich 15 Gemeinden aus dem Landkreis Dillingen am Projekt, um Ansätze für aktive Jugendarbeit zu finden. Nähere Infos gibt es unter www.zam-aktiv.de. (pm)

