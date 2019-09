11:56 Uhr

Jugendliche wird bei Unfall in Dillingen schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Sonntag in Dillingen passiert. Eine 17-Jährige wurde in die Augsburger Uniklinik geflogen.

Ein junger Fahrradfahrer hat die Jugendliche in Dillingen übersehen. Dann bekam die Polizei in Dillingen auch noch kuriosen Besuch.

Schwer verletzt worden ist am Sonntagabend eine 17-Jährige. Die Jugendliche war nach Angaben der Polizei gegen 20.15 Uhr in Dillingen unterwegs. Sie lief auf dem Fuß- und Radweg zwischen Lauingen und Dillingen auf Höhe des Gewerbegebiets entlang. Kurz vor Erreichen der Hausener Kreuzung wurde das Mädchen in der Dunkelheit von einem herannahenden 14-jährigen Fahrradfahrer, der auf seinem Lenker unerlaubt einen 15-Jährigen beförderte hatte, angefahren. Die 17-Jährige stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Augsburger Universitätsklinikum geflogen.

Der junge Unfallverursacher floh erfolglos

Der 14-Jährige, der nach dem Zusammenstoß zunächst floh, blieb unverletzt. Ebenso sein 15-jähriger Mitfahrer. Gegen den 14-Jährigen wurden unter anderem Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Eine Autofahrerin übersah bei Dillingen, dass der Traktor vor ihr abbog

Zu einem weiteren Verkehrsunfall war es am Nachmittag gekommen: Um 13.50 Uhr wollte der 25-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger, der auf der Staatsstraße 2033 bei Dillingen in Richtung Höchstädt unterwegs war, auf Höhe des Riedschreinerhofs nach links in einen Feldweg abbiegen. Eine 23-jährige Opelfahrerin erkannte das Abbiegemanöver nicht rechtzeitig – wollte gerade das Schleppergespann überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei am Wagen der 23-Jährigen Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand.

In Steinheim nahm eine Autofahrerin einer anderen die Vorfahrt

Gut eine Stunde vorher musste die Dillinger Polizei zu einem Unfall in Steinheim. Zuvor wollte dort eine 64-jährige Autofahrerin von der Diesenhofer Straße nach links in die Pfalz-Neuburg-Straße abbiegen. Dabei nahm sie einer 43-jährigen Autofahrerin, die auf der Pfalz-Neuburg-Straße in Richtung Dillingen unterwegs war, die Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Das Fahrzeug der 43-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Eine Frau wollte den Schlüssel abholen - und musste ihren dalassen

Einen kuriosen Besuch erhielten die Dillinger Beamten dann noch am Sonntagabend. Da tauchte eine 30-jährige Frau aus dem Kreis Heidenheim um 21.30 Uhr bei der Polizeiinspektion Dillingen auf. Sie wollte einen Fahrzeugschlüssel abholen, den die Beamten am frühen Sonntagmorgen einem Mann präventiv sichergestellt hatten. Doch die Frau roch nach Alkohol und war selbst mit dem Auto zur Dienststelle gefahren. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab bei der 30-Jährigen einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Außerdem musste die 30-Jährige ihren eigenen Autoschlüssel bei der Polizei lassen. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Trickdiebstahl: Männer prellen Verkäuferin

Topf auf Herd vergessen: Feuerwehren müssen zwei Mal ausrücken

Auto prallt in Bissingen gegen Traktor

Gefährlich überholt: Unfall bei Gundelfingen

Themen folgen