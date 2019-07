vor 42 Min.

Jugendlicher flippt aus

15-Jähriger tritt nach Polizeibeamten

Einen Schaden von etwa 800 Euro richtete ein 15-Jähriger am Samstag um 23.10 Uhr in Gundelfingen an: Er trat mutwillig gegen einen geparkten Renault und dellte die Motorhaube ein. Das Auto stand vor einem Veranstaltungsgelände in der Oberen Vorstadt. Kurz darauf wurde der Jugendliche in eine Schlägerei verwickelt. Ein Unbekannter versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht und floh. Die verständigten Polizeibeamten wollten den betrunkenen Schüler dann zu seinen Eltern bringen. Doch der wehrte sich vehement: Er trat nach den Polizisten. Zudem sprach er massive Beleidigungen aus. Verletzt wurde keiner der Beamten. Der 15-Jährige sieht jetzt mehreren Strafanzeigen entgegen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Schläger geben können, sich unter Tel. 09071/56-0 zu melden. (pol)

