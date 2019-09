vor 20 Min.

Jugendpornografie: Mann muss ins Gefängnis

Bei einem Prozess in Dillingen geht es darum, wie man das Alter von Menschen auf Nacktfotos bestimmen kann und um eine Bettwäsche mit Zickzack-Muster.

Von Jakob Stadler

Sind die Personen, die auf den gefundenen Pornobildern abgebildet sind, unter 18 Jahre alt? Das ist eine der zentralen Fragen in einem Prozess vor dem Dillinger Amtsgericht. Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis muss sich verantworten, weil die mutmaßliche Jugendpornografie auf seinem Smartphone gefunden wurde. Drei von Jungen, drei von Mädchen. Auf den Fotos sind laut Richterin Gabriele Held Geschlechtsteile und auch sexuelle Handlungen.

Die Grenze zwischen Jugend- und Kinderpornographie

Um festzustellen, ob die Abgebildeten tatsächlich minderjährig sind, hat ein Sachverständiger ein Gutachten erstellt und erklärt dieses vor Gericht. „Hier müssten, wenn er älter als 17 Jahre alt wäre, Stoppelansätze zu erkennen sein“, sagt der Experte, während er mit Richterin Held, Staatsanwältin Birgit Milzarek-Sachau und Verteidiger Matthias Egger die Fotos begutachtet. Auch bei einem Bild, auf dem ein Mädchen zu sehen ist, ist er sicher, dass sie auf jeden Fall unter 17 ist. „Aufgrund der Form des Beckens“, erklärt er. „Sehen Sie, das hier, das wird, wenn man älter wird, etwas breiter.“ Er schätze sie sogar eher jünger ein. „Aber das ist ein Zweifelsfall, deshalb sage ich nicht, dass sie unter 14 ist“, erklärt er. Bei 14 Jahren liegt die Grenze zwischen Jugend- und Kinderpornografie.

Wie kam die Polizei auf den Mann?

Am Anfang der Ermittlungen stand eine Mailadresse und damit eine IP-Adresse. Der Internetanbieter gab die Anschrift des Kunden heraus – und die war im Landkreis Dillingen. Im November 2018 durchsuchte die Polizei deshalb nach einem richterlichen Beschluss das zugehörige Haus. Dabei wurde ein Handy sichergestellt. Auf diesem entdeckte der Gutachter sechs, wie er sagt, jugendpornografische Fotos. Verteidiger Matthias Egger misstraut dem Gutachten. „Ich brauche hier einen Arzt, keinen ITler“, sagt er.

Die Frau des Angeklagten tritt als Zeugin auf

Der Sachverständige ist IT-Forensiker, er hat die Dateien auf den beschlagnahmten Geräten ausgewertet. Er hat aber eine Zusatzausbildung. „Das war eine sehr umfassende Weiterbildung, die ich an der Uniklinik Karlsruhe absolviert habe.“ Dabei lerne man in gut drei Wochen, das Alter von Abgebildeten mit den sogenannten Tanner-Stadien zu bestimmen. Anhand bestimmter Merkmale, vor allem an Geschlechtsmerkmalen, lasse sich das Alter von Pubertierenden relativ genau bestimmen. Die Ausbildung frische er regelmäßig auf. Später kündigt Egger an, dass vor der Tür noch zwei Zeugen der Verteidigung warten. Die Frau des Angeklagten und ein Bekannter der Beiden. Es könnte sich um die Personen auf den Fotos handeln. „Sie haben ja schon festgestellt, dass die Ehefrau recht jung ist“, sagt Egger. Richterin Held war kurz irritiert gewesen, als sie erkannte, dass die Ehefrau des 39-Jährigen 1993 geboren wurde. Die beiden haben 2012 geheiratet.

Wo ist die Bettwäsche mit dem markanten Muster?

Egger möchte, dass sich die Frau die Fotos ansieht, und sagt, ob sie die Abgebildete ist. Die Richterin spielt da nicht mit. „Ich werde die Bilder sicher nicht Dritten zeigen.“ Letztendlich zensiert sie die möglicherweise jugendpornografischen Stellen mit Post-its. Die Ehefrau soll sagen, ob sie die Hintergründe erkennt. Auf einem Foto ist eine Bettwäsche mit Zickzack-Muster zu erkennen. „Ich habe viel Bettwäsche“, sagt die Ehefrau nach einiger Zeit. „Aber das ist die von unserem großen Bett.“ Als die Richterin vorschlägt, eine Polizeistreife zum Haus des Ehepaars zu schicken, um die Bettwäsche zu suchen, rudert die Frau zurück. „Ich habe eben erst Bettwäsche aussortiert“, sagt sie – ob die mit dem Zickzack-Muster noch da sei, wisse sie nicht. Egger verzichtet darauf, den zweiten mitgebrachten Zeugen anzuhören.

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft

Normalerweise würde so ein Fall wohl lediglich eine Bewährungsstrafe nach sich ziehen. Doch der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung war er auf Bewährungen: Auf seinem Handy wurden bereits 2014 verbotene Bilder gefunden, Kinder- und Jugendpornografie. Eine zweite Bewährung läuft, weil er Polizisten mit einem Messer bedroht hat. Staatsanwältin Milzarek-Sachau fordert eine Haftstrafe von acht Monaten. Weil eine Bewährung bei dem Angeklagten offensichtlich keine Wirkung zeigt, komme diese nicht in Frage. Verteidiger Egger fordert hingegen einen Freispruch. Sein Mandant habe keine Straftat begangen. Viele Leute scheinen die Handy-PIN, das Geburtsdatum des Angeklagten, gekannt zu haben. So sei nicht sicher, dass die Bilder vom Mandanten sind. Egger sagt, er selbst habe tausende Fotos auf dem Handy – da wisse man nicht automatisch, was alles auf dem Gerät ist. Außerdem habe ihn der Sachverständige, „der faktisch ein ITler ist“, nicht überzeugt.

Richterin Held folgt der Argumentation der Staatsanwältin, sieht eine Haftstrafe von sechs Monaten als ausreichend an. „Mit dem Besitz dieser Bilder wird die Herstellung unterstützt“, betont sie. „Wenn diese Bilder niemand anschaut, stellt sie auch niemand her.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

