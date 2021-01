vor 32 Min.

Junge Erwachsene verstoßen in Lauingen gegen Corona-Regeln

Die Polizei war am

Eine Gruppe stand in Lauingen beieinander, rauchte und trank Alkohol. Dann kam die Polizei.

Anwohner des Lauinger Karl-Deigendesch Weges hatten am Freitag die Polizei verständigt. In der Straße würde sich eine Gruppe aufhalten, trinken und rauchen. Daraufhin fuhr eine Streife der Dillinger Polizei das Gebiet in Lauingen ab und entdeckte die Gruppe. Es waren fünf Personen im Alter von 14 bis 21 Jahren.

Die Dillinger Polizei wird gegen die Leute aus Lauingen Anzeige erstatten

Da die Personen aus verschiedenen Haushalten stammten, musste jeweils eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstellt werden. Denn die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hatten gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen