vor 35 Min.

Junge Frau fährt angetrunken gegen Betonpfosten

Eine junge Frau ist zwischen Hohenreichen und Frauenstetten von der Straße abgekommen und gegen einen Betonpfosten gefahren. Ein Test zeigt: Es war Alkohol im Spiel.

Eine 23-jährige VW-Fahrerin ist am Sonntag gegen 12.40 Uhr von Hohenreichen in Richtung Frauenstetten gefahren. In einer leichten Rechtskurve kam sie laut Polizei von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen gegenüberliegenden Betonpfosten einer Hofeinfahrt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Führerschein sichergestellt

Die Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus Wertingen gebracht. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Die junge Fahrerin musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen, außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (pol)

