Junge Männer feiern in Glött eine illegale Corona-Party

Reichlich Alkohol floss bei Partys am Amberger Baggersee, die von der Polizei beendet wurden.

Die Polizei hat einen Hinweis bekommen. Die Party wird sofort aufgelöst. Was die Freunde in Glött nun erwartet.

Der Polizei Dillingen ist am Freitagabend gegen 23 Uhr mitgeteilt worden, dass in einem Baucontainer an der Kläranlage bei Glött mehrere Personen zum Feiern zusammenkommen sind. Vor Ort konnten durch die Streife insgesamt acht Personen, darunter vorwiegend Einheimische, angetroffen werden. Von den Feiernden trug zudem auch niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Im Alter zwischen 19 und 21 Jahren

Gegen die jungen Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Die Party wurde von der Polizei aufgelöst. (pol)

