vor 55 Min.

Junge Männer schlagen auf 55-Jährigen ein

Die Gruppe pöbelte in einer Dillinger Gaststätte herum. Als der Bächinger eingreifen wollte, schlug ihm einer der Männer ein Glas ins Gesicht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 0.30 Uhr in einer Gaststätte in der Königsstraße in Dillingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen. Ein 55-jähriger Mann aus Bächingen sprach in der Kneipe eine Gruppe aus circa sechs jungen Männern an, welche die Gäste anpöbelten und Gläser umstießen. Die Männer gingen daraufhin unvermittelt auf den Geschädigten los und schlugen ihm unter anderem ein Glas ins Gesicht. Er erlitt dadurch eine Platzwunde und Schnittwunden im Gesicht. Weitere anwesende Besucher, welche schlichtend eingreifen wollten, wurden von den Tätern ebenfalls angepöbelt und geschubst.

Täter kamen wohl von außerhalb

Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei, laut Aussagen von Zeugen in einem schwarzen Mercedes mit einem Kennzeichen, das mit „RI“ beginnt. Das Kennzeichen steht für Rinteln, eine Stadt in Niedersachsen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

