07.01.2020

Junge Union will in Dillingen antreten

Eine Liste gibt es jetzt. Es fehlt nur noch eines

„Der Stadtrat muss jünger werden, und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten.“ Mit dieser Forderung eröffnete der Dillinger Ortsvorsitzende Daniel Kaim die Nominierungsveranstaltung der Jungen Union (JU) zur Stadtratswahl 2020 im Faustussaal. Kaim präsentierte den knapp 40 Anwesenden laut Pressemitteilung die Ortsliste. Mit einem Altersdurchschnitt von 22,2 Jahren ist diese weniger als halb so alt wie der aktuelle Stadtrat. Die Kandidaten sind bunt gemischt und vertreten ein breites Spektrum an Berufen oder Ausbildungsrichtungen sowie im ehrenamtlichen Bereich eine Vielzahl der Dillinger Vereine. „Vom Azubi bis zum Ingenieur haben wir alles dabei“, so Kaim abschließend.

Oberbürgermeister Frank Kunz begrüßte die Aufstellung der jungen Liste. „Das Engagement und die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, ist sehr zu begrüßen“, so Kunz, „wir brauchen junge Leute in den Kommunalparlamenten.“ Im Stadtrat wollen die JUler künftig vor allem den Themen der jungen Dillinger eine Stimme geben. Dazu gehören unter anderem ein verbessertes Freizeitangebot und der kostenlose öffentliche Personennahverkehr für Schüler.

Um anzutreten, braucht die JU, die auch mit einer eigenen Kreistagsliste antreten wird, bis zum 19. Januar insgesamt 180 Unterschriften auf den Listen, die im Bürgerbüro zu den Öffnungszeiten ausliegen. Die Liste der Jungen Union Dillingen: 1. Daniel Kaim, 2. Juri Hatzenbühler, 3. Marco Lebküchner, 4. Antonia Hancer, 5. Michael Launer, 6. Sebastian Wenisch, 7. Florian Reile, 8. Laura Schwertberger, 9. Marco Gallenmiller, 10. Franz Riegler, 11. Maximilian Herrmann, 12. Nina Sand, 13. Simon Kaim, 14. Felix Wagner, 15. Julian Balletshofer, 16. Annika Kling, 17. Jonas Behringer, 18. Michael Ruoff, 19. Philipp Mattmüller, 20. Isabella Düthorn, 21. Edgard Strizov, 22. Philipp Thorwart, 23. Daniel Bovan, 24. Svenja Reiter. (pm)

Themen folgen