vor 34 Min.

Junger Autofahrer flieht vor der Polizei

Der 18-Jährige war laut Polizei in Lauingen mit einem Wagen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Das ist nicht sein einziges Vergehen.

Eine Verkehrskontrolle am Neujahrsmorgen nahm einen ungewöhnlichen Ausgang: Die Dillinger Polizei wollte um 6.30 Uhr einen Kleinwagen in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen einen Kleinwagen kontrollieren. Den Beamten war aufgefallen, dass das angebrachte Kennzeichen auf ein anderes Auto zugelassen war.

Anstatt anzuhalten, fuhr er einfach weiter

Doch anstatt anzuhalten, fuhr der junge Mann am Steuer des Kleinwagens einfach weiter – und die Polizei nahm die Verfolgung auf. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Auto zwar gestoppt werden – doch der Fahrer sprang aus dem Wagen und rannte davon. Nur der 17-jähriger Beifahrer konnte kurz darauf gestellt werden.

Der junge Mann hat wohl auch keinen Führerschein

Eine Überprüfung ergab, dass der Kleinwagen am Vortag von einem amtsbekannten 18-jährigen Lauinger gekauft wurde und dieser zwei zuvor entwendete Kennzeichen daran anbrachte, um damit herumzufahren. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der 18-Jährige nach Angaben der Polizei ebenfalls nicht. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Kennzeichenmissbrauch und Diebstahl ermittelt. (pol)

