In Donaualtheim steht ein Hühnerparadies auf Rädern

Plus Moritz Kosteletzky aus Donaualtheim hält Hühner in mobilen Ställen. Der 20-Jährige hat große Pläne. Seine Schafe „Gin“ und „Tonic“ und Hund „Cuba“ helfen dabei mit. Wie er aufs Huhn gekommen ist.

Hunderte Hühner stürmen zu der Stelle der Wiese, auf die der junge Mann namens „Mo“ kurz zuvor Futter geworfen hat. Zwei Schafe, die unter dem Anhänger im Schatten liegen, beobachten die aufgeregte Schar dabei. Ein ganz normaler Tag auf „Mo’s Federfarm“. „Mo“ – das ist Moritz Kosteletzky, der mit seinen 500 Hühnern, verteilt auf zwei mobile Hühnerställe, Eier aus Freilandhaltung produziert.