Jungzüchter aus Norddeutschland nach Wertingen

Bayerns Jungzüchter präsentieren ihre Tiere vor großem Publikum in Wertingen. Und es gibt eine besondere Auszeichnung.

Schon zum siebten Mal im Abstand von jeweils zwei Jahren war kürzlich Bayerns Züchternachwuchs zu Gast in der Schwabenhalle Wertingen. Bei der siebten Bayerischen Jungzüchter-Night-Show platzte die Halle laut Pressemitteilung aus allen Nähten. Sogar Busgruppen aus Norddeutschland, der Steiermark und Oberösterreich waren als Besucher angereist. Fast 150 Kühe und Jungrinder der Rassen Fleckvieh, Braunvieh und Holsteins traten in Konkurrenz. In 27 Bewertungsringen wurde um die begehrten Preise gezittert; die Champion-Entscheidungen fielen dabei erst spät in der Nacht.

Beim Wettbewerb wurde einerseits die jeweils typmäßig schönste Kuh gewählt; zeitgleich wurde auch die beste Vorführleistung bewertet. Im Anschluss an die Schau wurden die Erfolge bei der After-Show-Party ausgiebig gefeiert.

Hervorragende Leistungen der Teilnehmer aus dem Landkreis Dillingen

Aus dem Landkreis waren Tobias Redel, Pfaffenhofen, mit Hutera-Tochter Tara aus dem elterlichen Betrieb sowie Leonhard Wengert, Bocksberg, und Matthias Häusler, Finningen, mit den Ausstellungskühen Kathmandu und Milkiway vom Betrieb Böhm, Oppertshofen; zudem Markus Redel aus Pfaffenhofen mit Emely vom Betrieb Kraus, Deubach, beteiligt. Alle zeigten eine hervorragende Vorführleistung und waren auch im Typ-Wettbewerb höchst erfolgreich. Kathmandu errang den Klassensieg aller Jungkühe; Milkiway den Reserveklassensieg in der ältesten Kuhgruppe. Emely wurde Gruppen-Reservesiegerin. Bereits am Nachmittag hatten die Jüngsten ihren Auftritt. Bei der Kälberrallye galt es, möglichst schnell den Hindernis-Parcours zu durchlaufen. Die Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren wagten sich zudem in die Bewertung der Vorführleistung.





Leonhard Wengert aus Bocksberg errang mit der Vernando-Tochter Kathmandu (Betrieb Böhm, Oppertshofen) in Wertingen den Klassensieg unter allen ausgestellten Jungkühen. Dazu gratulierte auch die Bayerische Milchprinzessin Miriam Weiß. Bild: Wiedemann





Alle waren mit riesiger Begeisterung bei der Sache. Neben der Platzierung im Wettbewerb wurden auch die am tollsten gestalteten Stalltafeln prämiert. Die Kinder hatten dabei viel Ehrgeiz und Ideenreichtum an den Tag gelegt. Die siebenjährige Sophie Kapfer aus Landshausen schlug sich bei beiden Wettbewerben mit dem Kalb „Dana“ vom Zuchtbetrieb Kaltenegger, Bachhagel, bestens. Die dazu gestaltete Stalltafel wurde als eine der schönsten von der Bayerischen Milchprinzessin prämiert.

Die Bayerische Milchprinzessin ist auch da

Das Resümee: Eine rundum gelungene Schau, die erneut gezeigt hat, dass es um den Züchternachwuchs in Bayern und auch in unserer Region gut bestellt ist. Solche begeisternden Veranstaltungen geben Kraft und Impuls für die frühzeitige Übernahme von Verantwortung in den landwirtschaftlichen Betrieben. (pm)

