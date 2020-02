vor 3 Min.

K.o.-Tropfen: Mädchen auf dem Toilettenboden gefunden

Im Verlauf des Hexentanzes in Lauingen vermisste eine Mädchenclique plötzlich eine Freundin.

Im Verlauf des Hexentanzes wurde bei der Polizei ein möglicher Fall von Verabreichung von K.-o.-Tropfen bekannt: Eine 18-jährige befand sich am Freitag um 0.10 Uhr in der Stadthalle in Lauingen beim Feiern. Hierbei war sie in Begleitung von drei Freundinnen.

Als die 18 jährige nach einem Toilettengang nicht zurückkehrte, schauten die Freundinnen nach. Sie konnten sie dort auf dem Boden liegend vorfinden. Zuvor hatte das Mädchen von einem unbekannten Mann Getränke angeboten bekommen.

Sie vermutet nun, dass sich in einem Getränk K.-o.-Tropfen befanden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der 18 jährigen ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Ob tatsächlich K.-o.-Tropfen im Spiel waren, kann evtl. anhand einer Blutprobe festgestellt werden. (pol)

