24.02.2020

Kabarett in Dillingen

„Herbert und Schnipsi“ kommen

Bayerns bekanntestes Komödianten-Ehepaar ist auf Tour mit seinen schönsten Nummern aus 35 gemeinsamen Bühnenjahren: Eine „Zeitreise mit Schlaglöchern“, so lautet der Titel des Jubiläumsprogramms von Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger alias Herbert & Schnipsi. Am Freitag, 27. März, um 20 Uhr sind die Beiden im Stadtsaal Dillingen zu Gast. Das Best-of-Programm vereint die großen Klassiker aus den 90er und 2000er Jahren, wie den „Silvester-Sketch“, mit Erfolgsnummern aus der Anfangszeit des Duos, zum Beispiel dem Lied, das 1984 dem ersten Bühnenprogramm seinen Namen gab: „Muatta, i bin a Guckuck“. Doch auch die eine oder andere unbekanntere Perle hat den Weg ins Programm gefunden. Eingebettet werden die Lieder und Sketche durch biografische Anekdoten und Geschichten über die Zeit in der sie entstanden sind und gespielt wurden. (pm)

