21:00 Uhr

Käßmeyer bleibt Glötts Bürgermeister

Plus Ein bekanntes Gesicht: Friedrich Käßmeyer ist und bleibt Bürgermeister der Gemeinde Glött.

Mit 83,5 Prozent der Stimmen sicherte sich gestern Friedrich Käßmeyer erneut den Platz als Bürgermeister in Glött. „Es freut mich, dass ich nach 30 Jahren im Amt immer noch so viele Stimmen bekomme. Deshalb kann es ja nicht ganz schlecht sein, was ich mache“, erzählt er. Aktiven Wahlkampf habe er dafür nicht mehr geführt, sondern war das Ganze ruhig angegangen. „Natürlich bekommt man über die Zeit viel Routine, und außerdem hilft es, dass ich inzwischen sehr viele Bürger kenne,“ sagt Käßmeyer. „Das sind schon gute Voraussetzungen für eine neue Periode.“ (dz)

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen