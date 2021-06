Gundelfingen

vor 57 Min.

Biontech für alle Mitarbeiter: Bei Gartner in Gundelfingen impft der Betriebsarzt

Plus Seit knapp einem Monat können sich die mehr als 800 Mitarbeiter bei Gartner in Gundelfingen direkt im Betrieb impfen lassen – wenn sie das wollen. Wie das abläuft und wie viele das Angebot überhaupt annehmen.

Von Simone Bronnhuber

Eigentlich würde Werner Zähnle jetzt Brotzeit machen. Aber statt im Pausenraum nimmt er in der Impfkabine zwei Platz. Dort wartet schon Betriebsarzt Dr. Jürgen Schoetensack. Und dann geht alles ganz schnell. Zähnle krempelt sein graues T-Shirt hoch, mit einem kleinen Tupfer wird eine Stelle am linken Oberarm gründlich desinfiziert, und zack – die Spritze ist drin. Langsam wird das Impfmittel, es ist eine Dosis Biontech, gespritzt. Viertelstunde warten, Nebenwirkungen ausschließen und wieder zurück an den Arbeitsplatz. Im Fall von Werner Zähnle ist der bei Gartner in Gundelfingen.

