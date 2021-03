vor 16 Min.

Kampfjets: Der Fluglärm über dem Landkreis Dillingen nimmt zu

Plus Die Klage einer Leserin über Kampfjets am Himmel über dem Kreis Dillingen hat auf Facebook ein lebhaftes Echo ausgelöst. Zahlen des Bundesverteidigungsministerium bestätigen eine Zunahme von Starts auf Flugplätzen in der Region.

Eine ganze Menge von Kommentaren hat unser Artikel über den Fluglärm vom vergangenen Samstag im Facebook-Auftritt unserer Zeitung ausgelöst. Die meisten Leser sind der Meinung, dass die geäußerten Beschwerden übertrieben seien, denn früher seien „wesentlich mehr Flugzeuge und Hubschrauber geflogen“.

"Eine Armada von Flugzeugen am Himmel"

Ein Facebook-Freund nahm die Sache mit Humor. „Ich bin beeindruckt, dass Deutschland noch vier flugfähige Eurofighter hat“, lautete der Kommentar. Eine Dillingerin hatte beobachtet, dass vorige Woche wiederholt eine ganze „Armada von Flugzeugen“ am Himmel über Dillingen unterwegs gewesen sei. Und ein Binswanger wollte wissen, wer denn da fliegt.

Ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr bestätigte Übungsflüge. Es gebe aber derzeit keinen Hinweis auf eine über das gewohnte Maß hinausgehende hohe Anzahl an militärischen Flugbewegungen. Der Sprecher informierte auf Anfrage, dass etwa am 23. Februar gegen 19 Uhr vier Eurofighter der Bundeswehr und vier Kampfflugzeuge der Schweizer Luftwaffe vom Typ F-18 bei Übungsflügen am Himmel über Dillingen unterwegs waren. Auch Tornados überflogen an diesem Dienstagabend den Landkreis Dillingen, der sich im Korridor des Nachttiefflugsystems befindet, der sich über weite Teile der Bundesrepublik Deutschland erstreckt.

Die Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz ergibt allerdings ein anderes Bild in Sachen Fluglärm. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Starts und Landungen auf den umliegenden Flugplätzen von 2019 auf 2020 um 22 Prozent zugenommen hat. Gab es in Neuburg, Ingolstadt, Laupheim und auf dem Lechfeld 2019 noch insgesamt 20.529 Flugbewegungen, waren es 2020 schließlich 25.100. Die Zunahme konnte die Luftwaffe zunächst nicht erklären.

Eine durch das Luftfahrtamt der Bundeswehr durchgeführte Analyse des gesamtheitlichen Flugaufkommens über dem Regierungsbezirk Schwaben für das Jahr 2020 lässt zudem erkennen, dass die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Augsburg und Dillingen stärker frequentiert werden als die übrigen Landkreise. Der aus Niederraunau im Kreis Günzburg stammende Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer (Grüne) berichtet, dass sich regelmäßig Bürgerinnen und Bürger mit Beschwerden über Fluglärm an ihn wenden würden. Nun habe sich der Eindruck bestätigt, dass die Belastung zugenommen hat. „Unter gleichwertigen Lebensverhältnissen stelle ich mir etwas anderes vor“, sagt Deisenhofer. Seine Parteikollegin Deligöz betont: „Ich kann keine militärische Bedrohungslage erkennen, die diesen Anstieg rechtfertigt. Die Umgebung des Atomkraftwerks Gundremmingen ist als Übungsort denkbar ungeeignet.“

Auf die weitere Nachfrage erklärt ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr, dass die Region zum großen Teil unter dem sogenannten TRA Allgäu liege und deshalb besonders stark betroffen sei. TRA steht für Temporary Reserved Airspace, auf deutsch zeitweise reservierter Luftraum. Dieser Luftraum steht innerhalb festgelegter Nutzungszeiten der Bundeswehr sowie allen Nato-Partnern und befreundeten Streitkräften zur Durchführung des Ausbildungs- und Übungsflugbetriebs zur Verfügung. Erlaubt sind Flüge von montags bis donnerstags in der Zeit von 8 Uhr bis 23.30 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr, und zwar ab einer Höhe von 10.000 Fuß (circa 3050 Meter).

Dass dies Belastungen für die Bevölkerung bedeutet, sei allen Beteiligten bewusst, heißt es von der Behörde weiter. Es werde auch versucht, den Flugbetrieb möglichst gleichmäßig zu verteilen. „Diese Bemühungen finden grundsätzlich dann ihre Grenzen, wenn signifikante negative Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu erwarten sind“, so der Sprecher. Eine allgemeine Statistik zum Flugaufkommen über einer bestimmten Region gebe es aber nicht.

Sprecher der Luftwaffe: Der Anstieg hat mehrere Gründe

Der Anstieg habe mehrere Gründe, wie ein Sprecher der Luftwaffe auf Nachfrage erklärt. So habe man an den Standorten Neuburg und Laupheim im vergangenen Jahr aufgerüstet, weshalb der Bundeswehr dort mehr Maschinen für ihre Flüge zur Verfügung standen. In Laup-heim wurden Helikopter der Typen CH-53 und H145M stationiert, in Neuburg Eurofighter-Kampfflugzeuge. „Hinzu kommt, dass coronabedingt in 2020 kaum Verlegungen und mehrtägige Übungen an anderen Standorten im In- und Ausland stattfanden. Somit wurde beinahe der gesamte militärische Flugbetrieb am beziehungsweise vom jeweiligen Heimatflugplatz aus durchgeführt“, so der Sprecher weiter. Dies dürfte auch für die anderen Flugfelder in der Region, die teils auch zivil genutzt werden, gelten.

