Kanalsanierung in Unterbechingen: Jetzt wird die Ortsdurchfahrt gesperrt

In Unterbechingen ist ab kommenden Montag wegen einer Kanalsanierung die Ortsdurchfahrt gesperrt.

In Unterbechingen startet am kommenden Montag die Kanalsanierung. Das müssen Anwohner zur Sperrung der Ortsdurchfahrt wissen.

Wegen der Sanierung des Kanalnetzes wird die Ortsdurchfahrt in Unterbechingen ab der Einmündung des Haunsheimer Weges bis Höhe Kirche von Montag, 7. September, 8 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Dezember, für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert, teilt das Landratsamt mit.

Kanalsanierung in Unterbechingen: Die Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Aufgrund der Sperrung muss auch der Busverkehr innerhalb von Unterbechingen umgeleitet werden. Deshalb können die Haltestellen Unterbechingen-Mühle und Unterbechingen-Post vorübergehend nicht bedient werden. Die Ersatzbushaltestellen werden in Unterbechingen in der Ortsdurchfahrt auf Höhe der Hausnummern 36 und 38 und im Zuge der Westendstraße auf Höhe des Friedhofes eingerichtet. Die Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Bushaltestellen zu beachten. Die Änderungen für den Busverkehr gelten ab Montag, 7. September mit Beginn des Linienfahrplanes. (pm)

