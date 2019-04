vor 18 Min.

Kaninchenpest im Landkreis: Wie können die Tiere geschützt werden?

Plus Im Landkreis Dillingen gab es Fälle von Kaninchenpest. Ist das Haustier infiziert, kommt jede Hilfe zu spät. Was Besitzer tun können.

Von Jakob Stadler

Landkreis Anfangs denkt man meist, das Kaninchen hätte nur einen Schnupfen. Dem Haustier läuft die Nase, in einigen Fällen schwellen die Augenlider an, manchmal bekommt es auch eine Bindehautentzündung. Ein Kaninchenschnupfen lässt sich mit Antibiotika behandeln. Die Myxomatose, auch Kaninchenpest genannt, ist hingegen tödlich. So war es bei zwei Kaninchen aus Gundelfingen, erzählt die Lauinger Tierärztin Silke Bretzinger. „Bei einem war es sicher Myxomatose“, erklärt sie. Das Tier wurde letztendlich eingeschläfert, um das Leiden zu verringern. Das andere Kaninchen ist gestorben, aufgrund der Symptome sei davon auszugehen, dass es die Kaninchenpest hatte. Es wurde zuvor wegen des Schnupfens mit behandelt. „Aber wenn es Myxomatose ist, hilft das alles nichts.“

Die Augen der Kaninchen schwellen an Kaninchen mit Schnupfen fressen wenig und sind kaum aktiv. Im Gegensatz zu ihnen wirken Myxomatose-Kaninchen auffällig fit. Das gilt aber nur für den Beginn des Krankheitsverlaufs. „Dann plötzlich stellen sie das Fressen ein.“ Die letzte Phase ist schlimm für das Tier. Die Augen schwellen zu, auch die Geschlechtsteile schwellen an. Den Tod kann kein Tierarzt mehr verhindern. Einzelne Tiere überleben zwar, aber nur, wenn die Krankheit milder verläuft. Gegen Myxomatose gibt es aber eine Impfung. Eine Injektion bietet ein Jahr lang Schutz. Tierärztin Bretzinger empfiehlt, das Tier im Januar oder Februar zu impfen. Denn übertragen wird die Krankheit durch Mücken oder andere blutsaugende Insekten wie Flöhe. Eine Impfung im Winter garantiert den Schutz für die Zeit, in der die Mücken fliegen. Die Nager können auch jetzt im Frühling geimpft werden, es dauert allerdings rund zwei Wochen, bis der Schutz gewährleistet ist. Von der Krankheit betroffen sind ausschließlich Kaninchen, andere Kleintiere und auch wilde Hasen können nicht infiziert werden. Deshalb wird zu einer Impfung geraten Als Tierärztin Katja von Schlippenbach aus Zusamaltheim von den Fällen in Gundelfingen hört, sagt sie: „Ah, geht’s schon wieder los ...“ Dieses Jahr gab es bei ihr noch keinen Fall. Aber in den vergangenen Sommern jedes Jahr, auch seuchenhafte Ausbrüche. Der Hinweis auf die Myxomatose-Impfung gehöre zur Grundberatung, erklärt sie. Dagegen und gegen RHD, die sogenannte Chinaseuche, sollten die Nager geschützt sein. Erwin Schwenkreis hält 150 Kaninchen – die nicht gegen Myxomatose geimpft sind. Schwenkreis ist der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Wittislingen und sagt, die Impfung sei besonders dann wichtig, „wenn die viel Freilauf haben und das in der Nähe von Gewässern ist.“ Dort gibt es schließlich viele Mücken, die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion steigt. Bei Wettbewerben, bei denen er mit seinen Tieren antritt, gibt es Impfvorschriften – gefordert wird aber nur der Schutz gegen RHD, den haben seine Kaninchen. Schwenkreis erklärt, dass eine Impfung auch Stress für die Nager bedeute. Wer sein Kaninchen im Garten hoppeln lässt, in der Nähe von einem Teich, sollte impfen. Wenn das Kainchen in einem Käfig in der Wohnung sitzt, brauche es die Impfung nicht. Vorsicht vor Gras aus dem Garten Züchter halten ihre Tiere meist in Käfigen, zum Teil mit Insektengittern, erklärt Tierärztin von Schlippenbach – dadurch werden diese Tiere wohl kaum gestochen. Ganz anders sei es bei Kaninchen, die als Haustiere gehalten werden und auch mal auf einer Wiese hoppeln dürfen. Nicht zu unterschätzen sei auch die Gefahr, dass die Nager durch Insekten im Grünfutter infiziert werden, wenn man etwa Gras aus dem Garten verfüttert. Tierärztin Bretzinger räumt zwar ein: „Die Wahrscheinlichkeit ist in der Wohnung natürlich geringer.“ Doch man kenne es doch, dass auch die eigene Wohnung nicht immer mückenfrei bleibt. „Vor zwei Jahren haben wir auch viele Wohnungskaninchen verloren“, erinnert sie sich. „Es reicht ja eine Mücke“, warnt sie. Lesen Sie auch: Bloß keine Blauzungenkrankheit Die Zeckensaison beginnt: Das sind die Risikogebiete in Bayern

