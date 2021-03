vor 21 Min.

„Kannst du Sonnenbrand bekommen?“

Nach der Woche gegen Rassismus gibt es in den Büchereien im Landkreis Dillingen besondere Titel zum Ausleihen

Die internationale Woche gegen Rassismus ist zwar vorbei, doch damit ist das Thema längst nicht erledigt. Mit einer besonderen Aktion können sich im Landkreis Dillingen Leser jeden Alters auf interessante, humorvolle oder kritische Weise mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen: Der Integrationsbeirat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass zum Thema Rassismus alle Büchereien des Landkreises mit Büchern ausgestattet werden. Diese sind laut Pressemitteilung eine Spende des Integrationsbeirats. Jede Bücherei konnte sich bis zu fünf Titel aus der Vorauswahl des Integrationsbeirats aussuchen.

(ab drei Jahre) „Ich bin anders als Du – ich bin wie Du“ von Constanze von Kitzing: In diesem Wende-Bilderbuch über Kinder geht es um Unterschiede, vor allem aber auch um Gemeinsamkeiten. Denn machen wirklich das Herkunftsland, die Hautfarbe, die Körpergröße, das Geschlecht oder die Zahl der Familienmitglieder den Unterschied aus? Und sind nicht auch ganz unterschiedliche Freunde gleich – weil sie die gleichen Gefühle füreinander haben?

„Kinder dieser Welt“ von Helena Haratová und Pavla Hanáèková: Wie leben Kinder in Afrika, Amerika oder Asien? Was ist das indische Kumbh-Mela-Fest? Und warum gibt es in Japan einen Mädchentag? Dieses Buch stellt Kinder aller Kulturen vor. Es zeigt, wie sie wohnen, was sie essen, wie ihr Schulweg aussieht, was sie in ihrer Freizeit machen und wie sie mit ihrer Familie zusammenleben. Neben dem Alltag der Kinder macht es auch vertraut mit den Festen und Bräuchen in anderen Ländern. Kinderalltag rund um den Globus

„Der Junge aus der letzten Reihe“ von Onjali Q. Raúf: Das Debüt der Londoner Autorin gewann mehrere Preise: Der neunjährige Ahmet kommt aus einem Land, in dem Krieg herrscht und aus dem er fliehen musste. Ganz ohne seine Eltern! Ein Mädchen will ihm helfen – doch die einzige, die helfen kann, ist die Queen. Und wie kommt man in den Buckingham-Palast?

(ab 14 Jahre) „The hate u give“ von Angie Thomas Henriette Zeltner erzählt die Geschichte der 16-jährigen Starr. Sie lebt in zwei Welten: in dem verarmten Viertel, in dem sie wohnt, und in der Privatschule, an der sie fast die einzige Schwarze ist. Als Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen von einem Polizisten erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Polizei und ein Drogenboss setzen Starr und ihre Familie unter Druck. Was geschah an jenem Abend wirklich? Starr sucht nach Antworten. Doch die würden ihr Leben in Gefahr bringen.

„Exit Racism“ von Tupoka Ogette: Das Buch begleitet die Leserinnen und Leser bei ihrer mitunter ersten Auseinandersetzung mit Rassismus und tut dies ohne erhobenen Zeigefinger. Übungen und Lesetipps eröffnen an vielen Stellen die Möglichkeit, sich eingehender mit einem bestimmten Themenbereich zu befassen. Über QR-Codes gelangt man zu weiterführenden Artikeln, Videos und Bildern. Ziel des Buches ist es, gemeinsam mit den Lesern eine rassismuskritische Perspektive zu erarbeiten, die diese im Alltag wirklich leben können.

„Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“ von Alice Hasters: „Darf ich mal deine Haare anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand bekommen?“, „Wo kommst du her?“ Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch: Das ist alles rassistisch. Warum, das wollen weiße Menschen oft nicht hören. Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag als schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.

„Das Buch vom Antirassismus“ von Tiffany Jewell: In diesem außergewöhnlichen Buch für junge Erwachsene führt die Autorin Tiffany Jewell ihre Leserinnen und Leser in 20 Kapiteln und Übungen durch die Geschichte des Rassismus, erklärt Hintergründe und Missverständnisse und gibt die Werkzeuge an die Hand, um eine Gesellschaft frei von Rassismus, Ausgrenzung und Hass zu bauen.

„Mo und die Arier“ von Mo Asumang: Wie fühlt sich Fremdenhass auf der eigenen Haut an? Die afrodeutsche TV-Moderatorin Mo Asumang wagt ein journalistisches Experiment und sucht die offene Konfrontation mit rechten Hasspredigern – unter 3000 Neonazis auf dem Alex, bei einem rechten Star-Anwalt, unter braunen Esoterikern, auf einer Neonazi-Dating-Plattform, bei Anhängern des Ku-Klux-Klan in den USA. „Die Beobachtungen, die der Leser in meinem Buch machen kann, sollen zeigen, wie man langsam lernt, die Kampfstrategien der Rassisten umzudrehen, ohne jedoch selbst diesem Hass zu verfallen.“ Die Bücher können demnächst bei diesen Büchereien im Landkreis ausgeliehen werden: in Lauingen, Dillingen, Gundelfingen, Syrgenstein, Höchstädt und bei der Kreisfahrbücherei Wertingen. Ab Montag stehen die Bücher auch im Schaukasten von Bücher Brenner in der Dillinger Königstraße. (pm)

