16.05.2019

Karten für Theater gewinnen

Theater Knuth kommt nach Höchstädt. Rufen Sie heute an!

Das Theater Knuth gastiert am Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr, im Schlosskeller in Höchstädt. Mit dabei ist Pumuckl. Das Figurentheater zeigt ein Schauspiel nach einem Theaterstück von Ellis Kaut. Pumuckl überredet den Meister Eder, bei einem Preisausschreiben mitzumachen, und tatsächlich gewinnt Eder die Schiffsreise. Dabei handelt es sich jedoch um eine Falle: Der große blaue Klabauter und seine kleinen Klabautergehilfen wollen Pumuckl zurück ins Meer holen. An Deck des Urlaubsdampfers freundet sich Pumuckl mit einem der kleinen Klabauter an. Aber auf See will er nur bleiben, wenn Meister Eder mitkommt. Für Kinder ab 4 Jahren.

Die Donau-Zeitung verlost dazu sechsmal zwei Eintrittskarten. Und so geht es: Rufen Sie am heutigen Donnerstag, 16. Mai, in der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr unter Telefon 09071/794921 an. Die ersten sechs Anrufer gewinnen. Die Karten werden dann an der Kasse hinterlegt. Viel Glück! (dz)

Telefon 0821/31014533, hoechstaedt@bezirk-schwaben.de; Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Tel. 0821/7772355.

Themen Folgen